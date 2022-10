¿Secretario de Seguridad del Ecuador se contactó con Leandro Norero? Esto respondió Diego Ordoñez

El secretario de seguridad nacional, Diego Ordoñez, está en el ojo del huracán por la supuesta conversación que habría mantenido con uno de los máximos narcotraficantes del país y, ahora, asesinado Leandro Norero. El funcionario del Gobierno respondió a las acusaciones de un medio digital y también se pronunció vía Twitter.

[ ¿Quién es el sucesor de Leandro Norero? ]

Fue este martes 11 de octubre cuando en el programa Café La Posta, el periodista Anderson Boscán, publicó un supuesto chat que tuvo Ordoñez con la defenda de Norero alias El Patrón meses atrás. La información (captura de pantalla) fue enviada por los abogados al citado comunicador.

“La información revela algo que sabíamos hace mucho tiempo: que el Gobierno no solo es inepto en la lucha contra el narcotráfico, sino que es cómplice”, dijo Boscán previo a mostrar el chat.

¿Qué dice la supuesta conversación?

Defensa de Norero (A:) Me sale registrado como Diego Ordoñez

Supuesto mensaje de Diego Ordoñez (B): El mismo a la orden

Supuesto mensaje de Diego Ordoñez (B): Si fuera posible me puede indicar a que refiere su tema

(A): No llegan los mensajes estimado amigo; usted me ha escrito, soy abogado. Como vera no llegan los mensajes enviados por su persona. Para mí es un placer saludarle.

(B): Gracias estimado.

(B): Usted es el abogado defensor del señor Leandro Norero por favor

(A): Así es estimado amigo

(A): En qué le puedo servir

(B): Gracias estimado

(B): Tal vez por su intermedio le puede hacer llegar este número de contacto al señor Norero que requiere trata unos temas con él de mucha importancia. Por Favor.

(B): Usted sabra que es un poco delicado y difícil de poder tratar

Pero por su intermedio más en confianza creo que podrá entregarle mi número por favor.

¿Qué respondió Ordoñez?

“Usted no hace una pregunta, hace una afirmación. En sentido lógico, debe exponer las premisas, que deberían ser los hechos”. Ordoñez exigió tachar cuál o cuáles son los funcionarios de seguridad del Gobierno. Cuál o cuáles son los narcotraficantes. En qué circunstancias han tomando contacto uno con otros.

“Le agradecería, anticipar esos hechos. Porque usted se toma la libertad de pedirme explicar una conclusión sin que se haya tomado la molestia de exponer los hechos. Ustedes han rebasado todo límite. Pero aún pueden sorprender. Son capaces de forjar historias sin respeto a la verdad y capaces de fraguarla”, dice el mensaje enviado al citado medio.

A la par, mediante Twitter, el secretario escribió: “He pedido a La Posta el número del que han salido mensajes que me atribuyen, para verificar la suplantación. Pero se niegan a darme esa información. ¿Cómo contrastan?”

“Por integridad periodística debieron preguntar o confirmar que sólo tengo un número celular que he usado desde siempre y del que jamás, jamás he enviado ningún mensaje al abogado de ningún delincuente. No difundan mentiras”, finalizó.