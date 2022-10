“Esa fue la reacción de Carlos Vera”: ‘Alonso’ rompe el silencio y da su versión de lo que pasó

El sonidista “Alonso” ya apareció en redes sociales y hasta rompió el silencio para dar su versión del amargo momento que vivió con Carlos Vera, quien lo insultó en pleno programa. Su actitud le costó el repudio en Twitter donde ha recibido críticas y hasta le han hecho memes.

El locutor de radio, Edison Mendoza, publicó un video en el que muestra la entrevista que realizó a “Alonso”. En la publicación dijo que el hombre renunció a trabajar con el controversial Vera.

“No tuve la culpa (de lo que pasó) porque detrás de todo esto hay un productor que se encarga de ponchar la cámara, y es el que pone el video. Ese día había que poner una promo que Carlos Vera pidió (...) lamentablemente el video no vino con audio”, explicó “Alonso”.

“Esa fue la reacción de Carlos Vera” — "Alonso" en una entrevista con Edison Mendoza

Al explicar que no fue directamente su error, mencionó que en otras ocasiones han ocurrido situaciones similares. Y que Vera siempre piensa que es “Alonso” por el hecho de estar detrás de la consola de audio.

Conversamos con #Alonso a quien insulta Carlos Vera en una vídeo que se ha hecho #viral.

Renunció a seguir trabajando con Carlos Verá.

Qué pasó realmente?

— EDISON MENDOZA (@FLACOMENDOZA1) October 12, 2022

¿Qué pasó?

Vera insultó al sonidista “Alonso” de su programa. El comunicador empieza a hablar y al darse cuenta que no tiene audio, se fue con todo contra el responsable del sonido, de nombre Alonso.

“Si me ponen a mi, me tienen que abrir el audio a mi ¿Qué carajos se creen ustedes? ¿Vengo a trabajar en fin de semana para que la caguen? No me jodan”, dijo Vera.

Repudio en redes

Esa actitud de Carlos Vera fue rechazada en redes. Incluso, le sugirieron a Alonso que interponga una denuncia en contra de Vera. Hasta subieron videos de situaciones similares que han ocurrido en otros países.