¡Otra más para Carlos Vera! El periodista insultó a trabajador por una falla

El periodista Carlos Vera es conocido por su fuerte temperamento y “poca” tolerancia ante los fallos durante un programa en vivo. Después de su incidente en 2009 en su programa con Ecuavisa, este pasado 10 de octubre protagonizó un percance con su trabajador en el segmento Vera ¡A su Manera!

Mientras mantenía una entrevista con un periodista del medio Expreso sobre los logros y reveses del trabajo de Cynthia Viteri como alcaldesa de Guayaquil, un fallo en la emisión del audio ocurrió y Carlos Verá no lo soportó.

Después de transcurrir 56 minutos del programa, se abrió una pequeño promocional donde se avisaba una tercera entrevista con el presidente Guillermo Lasso pero no hubo salida de audio.

“Despacio un ratito. Tu Alonso, despiértate chucha. Ok. Ya basta de huevadas en el programa. Basta de huevadas en el programa. Ok. Basta. Si me ponen a mí, me tiene que abrir el audio a mí. ¿Qué carajos se creen ustedes? Vengo a trabajar en fin de semana para que la caguen, no me jodan”.

“Voy a hablar así, disculpen señores. Por eso ya no estoy en la televisión convencional, gracias a Dios. Me avisan si puedo pasar ese video completo desde lo que digo al principio”, tachó.

Pasados incidentes

En una pasada entrevista, años atrás, confesó que su salida de Ecuavisa se dio porque había repetidas fallas con el apuntador.

“Nadie hace el programa que yo hago, con los antecedentes que yo tengo. Nadie trabaja un día porque le pueden cerrar el canal por una palabra que diga. El Gobierno le siguió un juicio a Ecuavisa por una noticia que yo di. Nadie hace cinco entrevistas diferentes con antagonistas y protagonistas. Nadie escucha en el aparato (apuntador) la cantidad de información”.

Tachó que se trató de un fin para colmar su paciencia e instarlo a dejar el programa que se oponían a los fines del Gobierno de ese tiempo