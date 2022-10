“Más enamorada que nunca”: así luce Dora West junto a su esposo disfrutando de los recientes conciertos que se dieron en Ecuador

Así publicó recientemente la nueva reina de la prensa rosa, Dora West, desde su Instagram. La presentadora de En contacto publicó varias fotos donde luce enamorada de su esposo Danilo Vitanis, en medio de los recientes conciertos que se dieron en Ecuador.

En la primera imagen se los ve dándose un beso en medio del público, la felicidad de esta pareja es evidente por como actúan; ambos parecen una pareja juvenil.

Así sea que luzcan serios, se ve que su vínculo es más fuerte que nunca. Incluso el ‘piquito’ tierno que está en el post se ve la ternura con la que estos dos personajes se quieren.

Es por eso que decidieron disfrutar juntos los conciertos que se dieron recientemente en Ecuador, tanto en Quito, como en la ciudad portuaria de Guayaquil.

¿Cómo disfrutaron del show?

Respecto a los show con los que asistió junto a su pareja dijo lo siguiente: “Mi posho, Danilo Vitanis, me dió mi primer regalo de cumple , las entradas al concierto. Yo, después de una mala experiencia en el último show al que asistí, no había querido ir a otro, ni siquiera al de Daddy”.

Sin embargo, esto dijo sobre los nuevas presentaciones: “Buen show de Maluma, me encanta ver a bailarinas en escenario. Como amante del baile es lo que más llama mi atención”.

“Marc arrasó! Los músicos, ÉL, así flaquito, para muchos no muy agraciado (para mí hermoso) LA ROMPIÓ!!!!!!!TE AMO MARC!!!! gritaba con lo poco que me quedaba de voz, a mi esposo no le quedó otra que decir : YO TAMBIÉN TE AMO JAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAAJAJAJA”, añadió.

“Y para cerrar la noche, con nuestro grupazo genial de concierto, nos convertimos en adolescentes y pues vean el último video”, finalizó.

