¿Quedará en promesa? Policía se pronuncia sobre el ataque a familiares de reos afuera de la Penitenciaría

Un grotesco escenario se vivió la noche de este jueves 06 de octubre en los exteriores de la Penitenciaría del Litoral. Familiares de personas privadas de la libertad y representantes de medios de comunicación fueron golpeados por personal de la Policía Nacional durante una vigilia en busca de respuestas por la reciente mascare.

El general Víctor Zárate, comandante de la Zona 8 de la Policía, se pronunció sobre lo acontecido en la “Peni” esta semana. Tachó que no se ocultará absolutamente nada y que se encuentran en un proceso investigativo y se sancionará a quien se deba.

“Iniciaremos ese proceso, que es el detonante que se entregará a Asuntos Internos para que se verifique y se investigue”, expresó.

#Nacional. Policía reprende contra familias de reos con golpes, gases lacrimógenos sin importar presencia de menores fuera de la penitenciaría.

Acusan patadas en la cara a una mujer.

¿Qué pasó?

Para Zárate la calentura que se está viviendo provocó que seis funcionarios policiales fueron heridos y eran transportados en ambulancias. Justamente. Estos vehículos fueron detenidos por familiares de los PPL para pedir información.

Tachó que la actitud de uno de los policías fue una exageración pero eso no puede empañar todo el trabajo de la Policía Nacional. Aunque sí lamentó que todos hablen de acciones contra uniformados pero no contra los que atacan a los funcionarios.

“Yo les preguntaría: ¿y acciones legales contra los que hirieron a los servidores policiales? Todos pensamos que la Policía hacemos la cosa mal; al contrario, les preguntaría qué pasaría si la Policía, o los hombres de bien, porque tenemos de todo, no salieran a las calles o no controlaran lo que pasó en las cárceles. No veamos solo lo malo”, comentó Zárate.

Registro anónimo de ataque policial a mujeres, familiares de privados de la libertad en exteriores de la Penitenciaría la noche del miércoles 5 de octubre.



Hemos enviado pedido de información a la @PoliciaEcuador sobre la identidad de agentes que generaron hechos de violencia. pic.twitter.com/dV0AN3AHac — CDH.GYE (@CDHGYE) October 7, 2022

Asesinados en la Penitenciaría

Trece personas privadas de la libertad fueron asesinadas en los enfrentamientos en la Penitenciaría. Además, el hecho violento dejó 23 heridos, entre ellos cinco policías.

El enfrentamiento se dio entre los pabellones 2 y 3 contra el 9. Precisamente, la falta de información fuera del Centro de Rehabilitación Social desató la molestia e incidentes con los familiares.

Esta fue la segunda masacre en menos de una semana en el país, la primera ocurrió en Cotopaxi donde asesinaron a Leandro Norero alias El Patrón.