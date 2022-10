¡Robar mientras IDV era campeón! Esto paso en la casa del periodista Diego Arcos

Cerca las 17:00 de este sábado 01 de octubre el club ecuatoriano Independiente del Valle se proclamaba campeón de la Copa Sudamericana y los cientos de compatriotas en territorio argentino, incluido periodistas, gritaban de emoción ante este hito. Sin embargo, el presentador Diego Arcos tenía la mente en otro lado: la integridad de su hogar.

Mediante Twitter el periodista deportivo comentó que su casa era asaltada. “Que mezcla de sensaciones. La delincuencia es algo que no deja casi ni respirar”, escribió.

Arcos aclaró que sufrió una intención de robo de su vivienda en Guayaquil. Las alarmas se activaron y los supuestos atracadores huyeron de la residencia mientras los vecinos ayudaron en la situación.

Aseguró que varias cosas se rompieron, pero la Policía Nacional llegó rápido para ayudar en lo que se necesitaba. “Yo estoy en Argentina y era muy difícil poder concentrase mientras Independiente jugaba los últimos minutos en Córdoba. Reconocer que la Policía Nacional hace lo que puede”.

Finalmente, Diego Arcos agradeció todos los mensajes de solidaridad. “La forma tan cruel en que no has robado la tranquilidad y el derecho de vivir en paz es patético. No hay que rendirse”, finalizó.

Sufrí una intención de robo en mi casa fuera d Guayaquil, las alarmas se activaron y los pillos huyeron, vecinos solidarios ayudaron, rompieron cosas y sembraron el chip d angustia y terror inseguro…la @PoliciaEcuador llegó rápido y trató d ayudar en lo q pudo… — Diego Arcos S. (@DiegoArcos14) October 2, 2022

IDV, bicampeón

El Matagigantes se transformó en un “monstruo” de América. Independiente del Valle ahora es el club que sus rivales deben vencer, superar y doblegar. El dos veces campeón de la Copa Sudamericana eleva los estándares de los Rayados a un selecto grupo; tercer club en conseguir este hito después de Boca Juniors e Independiente de Avellaneda.

Sao Paulo no pudo frenar la tromba que fue IDV en el estadi oMario Alberto Kempes. Los brasileños, pese a llegar como favoritos, no pudieron doblegar el espíritu de campeón que cubría a cada uno de los guerreros del club negriazul.

Ahora, Independiente se enfocará en lo que resta de la Copa Ecuador y LigaPro. Además, espera rival para la Recopa (Flamengo – Paranaense).