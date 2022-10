“Casi me matan por robarme en Quito”: víctima de la inseguridad relató como le asaltaron; autoridades no acudieron a las llamadas de emergencia

El ciudadano S. P. contó a Metro Ecuador un nuevo testimonio respecto a la inseguridad que vive actualmente Quito y el país. El pasado domingo 25 de septiembre, antisociales quisieron atentar contra su vida y se le llevaron las pertenencias. El quiteño se habría quedado en medio de la Av. Occidental, norte de la capital, ya que su vehículo tenía problemas para encender a la media noche.

En eso decidió llamar a la aseguradora de carro para que alguien le pueda ayudar. En 15 minutos llegó un automóvil con una persona con un aparato donde intentó encender el automóvil por dos ocasiones. Sin embargo, no se logró hacer. El funcionario de esta empresa le dijo que iban a mandar otra plataforma, cuestión que nunca llegó.

El ciudadano volvió a llamar a la aseguradora asustado y la respuesta que le dieron es que llame al 911. Por segunda ocasión le aseguraorn que le estaba enviando el apoyo.

“No había pasado un minuto cuando en la ventana de al lado del conductor me golpearon el vidrio, alguien con un casco amarillo, yo pensé que alguien del auxilio. Lo golpeaba con algo muy duro. No se si era un arma, pero era muy duro. Yo tengo protección en los vidrios, sin embargo los golpes eran constantes”, narró S.

Así mismo agregó: “Cuando intenté encender el carro ya casi se rompió el vidrio y logré salir por la puerta del conductor, atravesé la Av. Occidental y traté de subirme a un muro, en eso esta gente me persiguió eran tres. Me agarraron, me quitaron la billetera el celular, logre golpear a uno y empecé a defenderme. Otro se había subido encima mío y trataba de apuñalarme varias veces. Creo que por la correa y chompa gruesa no me atravesó”.

“Logré sostener el cuchillo y me cortó el dedo, estoy suturado. (...) Estos tipos entraron en pánico porque me defendí se subieron en una moto y se fueron en contra vía por la misma occidental”.

Parado en media calle sangrando

S. P. estaba herido. Mientras estaba en las penumbras de una de las calles de Quito, que como da fe su testimonio, están asediadas por los dueños de lo ajeno, por segunda vez quisieron asaltarle, pero no pasó a mayores.

Sin embargo, un automóvil de una familia logró socorrerlo y le hirieron compañía hasta que logró recordar el número telefónico de una persona conocida.

Así mismo, como la mayoría de los ecuatorianos y quiteños expresó su malestar por la crisis de inseguridad que se vive y la poca actuación de los agentes policiales al respecto.

“Llamaron varias veces a la policía, jamás llegó la policía. Llegaron mis familiares que llamaron a la policía y que jamás llegaron. (...) La policía no vale para nada”, fue uno de su reclamos que tras ser víctima de robo.