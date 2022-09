Qué se sabe de Germán Cáceres: Se acaba el plazo para encontrarlo y no aparece

Se vence el plazo para que las autoridades den con el paradero de Germán Cáceres por el femicidio de su esposa, María Belén Bernal. El pasado viernes 23 de septiembre, Guillermo Lasso dio el plazo de una semana para que Fausto Salinas, comandante general del Policía, dé con el paradero del uniformado. Sin embargo hoy, viernes primero de octubre, no hay respuestas para una familia desconsolada y para un país decepcionado.

Pero ¿qué se sabe de Germán Cáceres? Hace unos días varios medios digitales reportaron sobre su captura, lo que fue una falsa alarma. La Policía Nacional desmintió el reporte que se dio sobre la supuesta captura de Germán Cáceres que se habría dado en la frontera entre Ecuador y Colombia.

¿Y Cáceres?

Este viernes Juan Zapata dijo a los medios de comunicación que en lo personal mantendría como comandante General de la Policía ya que no es el momento de “descabezar el mando institucional”. Además que el anuncio del plazo fue cuando aún no era nombrado como ministerio del Interior. “Si me hubiese consultado a mí, le hubiera dicho que no es el momento”.

El país requiere una transformación y que esta gestión dé resultados. Desde hoy, en Ecuador, se verá un cambio en la institución.

Escuché las necesidades de los oficiales y juntos trabajaremos articuladamente para cumplir con nuestro deber. pic.twitter.com/bhJMMifn9M — Juan Zapata (@CapiZapataEC) September 30, 2022

Con respecto a Cáceres dice que es un tema de tiempo, pero hoy, lo más probable, es que no tengan su cabeza . “Estamos yendo por el camino adecuado, se está haciendo la investigación técnica policial como dice la norma internacional. Es cuestión de tiempo, a lo mejor no se de este fin de semana”.

Germán Cáceres Los aspectos que podría tener el teniente prófugo.

Amenazas a los padres de Germán Cáceres

“Han sufrido todo tipo de atropellos. Acoso psicológico y físico”, revela el abogado en declaraciones de Diario Extra. Además, los padres de Cáceres que son personas de la tercera edad, han sido amenazados con “armas de grueso calibre”.

Mientras que en declaraciones con diario Expreso, Burbano mencionó que desconoce el paradero del policía que está prófugo luego de dar su versión.

La noche del 20 de septiembre de 2020 las casas de los padres fueron allanados. El domicilio del papá en Guaranda y de la mamá en Ambato. También en la casa de la hermana en el sector de La Carolina.

En fin, se han especulado rumores que estaría en Colombia, pero esta información no ha podido ser confirmada por las autoridades quienes siguen la investigación.