Lucio Gutiérrez: "Las personas homosexuales no deberían estar en estas instituciones uniformadas porque obviamente no es lo más conveniente” (Metro Ecuador)

El expresidente de la República, Lucio Gutiérrez, se encuentra en el ojo del huracán por su recientes declaraciones al referirse a que las personas homosexuales y con orientaciones sexuales diferentes no deberían estar en instituciones uniformadas, como la Policía. Así lo reveló en una entrevista con el programa Outsiders.

Cuando hablaron del tema de los procesos de la selección en la Policía Nacional, a propósito del caso del femicidio de María Belén Bernal quien fue asesinada presuntamente por un exteniente de esa institución en la Escuela Superior de la Policía. Ante eso, el entrevistador le mencionó que siempre ha habido problemas.

En su respuesta Gutiérrez dijo que los problemas se han agravado en la Policía porque no ha habido “una selección más estricta como había antes”.

“Ahora son muy permisivos, dan puntaje porque uno tiene ciertas inclinaciones. Yo soy muy respetuoso, muy tolerante de la inclinación sexual de cada persona. Pero para ciertas instituciones hay que ser un poquito más estrictos y no se puede ser permisivo con ciertas inclinaciones”, dijo.

Entonces el periodista le pregunta: “Lo que yo estoy entendiendo es que, ¿una persona homosexual no debería ser policía?”.

“No deberían estar en estas instituciones uniformadas porque obviamente no es lo más conveniente, porque hay regímenes especiales, es un régimen que exige mucha disciplina, que exige muchas privaciones, mucha austeridad. Entonces la selección debe ser más rigurosa como era antes, no permisiva. No es como alguna otra profesión; son profesiones que nos van a cuidar a los ecuatorianos, que están dispuestos a dar su vida por proteger la nuestra”, enfatizó.

“LOS HOMOSEXUALES NO DEBERÍAN ESTAR EN ESTAS INSTITUCIONES”@LucioGutierrez3 comentó esto durante la entrevista.



Link de la entrevista: https://t.co/c9qpGgQKeP pic.twitter.com/ZTc4dLNR8F — Outsiders (@LosOutsidersEC) September 27, 2022

Rechazo por parte de las organizaciones LGBTIQ:

Por su parte, las organizaciones LGBTIQ rechazaron las declaraciones del expresidente. La Fundación Equidad le respondió: “Las expresiones del derrocado presidente Gutiérrez solo dan muestra de la ignorancia, los estereotipos y prejuicios de los que está revestido. Es el ejemplo perfecto de una persona misógina homo y transfóbica. Debería de leer la Constitución”.

También la Asociación ALFIL escribió: “El nivel de algunos políticos como el señor Gutiérrez frente al conocimiento de las leyes y marco Constitucional es de suma ignorancia, el prejuicio le gana al argumento válido”.