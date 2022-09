¡Más pudo el clamor de justicia de una madre! Esto resolvió la Asamblea respecto al femicidio de María Belén Bernal

#PlenoLegislativo | La madre de #MaríaBelénBernal dice que la @PoliciaEcuador fue 2 veces al cerro Casitagua, expresa que no se le informó que fueron a la 1 de la madrugada del 21 de septiembre de 2022. "A las 14h30 me llaman y me dicen que ya encontraron el cadáver de mi hija". pic.twitter.com/7zjwFYhNkd