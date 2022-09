“Tomé la decisión de sacar al reggaetón de mi vida”: usuaria de TikTok deja de escuchar género urbano y hace campaña contra este ritmo

Usuaria de TikTok hace campaña contra el reggaetón y mediante un video explica los motivos por los que dejó de escuchar este género. Aseguró que es “la bandera del machismo y la misoginia”.

“Tomé la decisión de sacar el reggaetón de mi vida (…) Te están vendiendo la imagen de una mujer idealizada, que lo ‘mueve rico’ y perrea hasta abajo porque el hombre tiene fama, dinero y poder. En sus videos y en sus letras nos están queriendo decir que somos influenciables, manipulables, domesticables”, expresó la usuaria de la red social china.

Así mismo agregó: “Si ustedes se ponen a escuchar atentamente las letras de esas canciones, es como un hombre morboso diciéndonos cochinadas y barbaridades. Y que a mí alguien me hable así y que yo lo acepte, ¡hombre, no me respeto a mí misma!”.

“Entonces es por eso que yo, con el reggaetón, no más. Porque yo me valoro, me respeto, y no puedo contemplar que las mujeres sean tratadas así y que lo acepten”, finalizó.

Esto causó polémica en los comentarios por lo que quienes pudieron acceder a esta publicación dejó su punto de vista respecto a lo que dijo la internauta que se encuentra con el usuario @entremispecas.

¿Sabías que el reggaetón es lo más escuchado en nuestro país?

En Ecuador el género más escuchado es el reggaeton. Así señalaron los resultados de un informe de consumos culturales del Ministerio de Cultura y Patrimonio donde señala que un 89.3% de la población ecuatoriana escucha el género urbano.

Mediante una gráfica, la cartera de estado presentó las preferencias de las y los ecuatorianos respecto a contenidos audiovisuales y medios de comunicación.

En la casillas de la preferencia musical, con el porcentaje ya presentado el ritmo más consumido es el de origen puertorriqueño, seguido de la balada, bachata y la salsa.