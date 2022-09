María Belén Bernal: el mensaje que mandó el Teniente a la Cadete

La cadete de la Policía, Joselyn, es la principal testigo del supuesto ataque del teniente Germán Cáceres a María Belén Bernal. Después de este incidente no se conoce el paradero la abogada; fue vista por última vez el 11 de septiembre en la Escuela de la Policía Nacional (Pusuquí).

Este lunes 19 septiembre el abogado penalista Jesús López, quien defiende a la familia de Bernal, comentó en una entrevista con 24 Horas que el principal responsable de la desaparición de la mujer es su esposo.

Por su parte, agregó que la cadete Joselyn Brigitte está detenida por ser la principal testigo. Además, se conoce que borró sus conversaciones con Cáceres quien le dijo que no se preocupe por las cámaras de seguridad.

Ella fue la persona que escuchó toda la discusión entre Cáceres y Bernal, además de los pedidos de ayuda: ‘Germán, sueltamente, me haces daños’.

“Ella observó que arrastraba algo en horas de la madrugada y guardó absoluto silenció . Ella mantuvo conversación vía telefónica, vía mensajes de texto con el señor Germán Cáceres. Ella borró todas las conversaciones”, tachó.

¿Cuál fue el último mensaje?

Uno de los últimos mensajes de Cáceres a Joselyn, según el abogado penalista, fue que guarde tranquilidad ya que no hay cámaras. “Tranquila, en el Castillo de Greiscol (como le llaman a las instalaciones) no hay cámaras. Tú nada has visto, nada has escuchado”, habría dicho el Teniente a laCadete.

“Aquí no hay ningún abuso de cargos o jerarquías, estuvo ahí por su propia voluntad. Inclusive ella le cuenta estas circunstancias a otra cadete que también le dice: por favor, borra estos mensajes”, acotó López.