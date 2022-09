¿Fue envenenado? Esto revelaría la autopsia de Carlos Luis Morales, según declaraciones de su madre

Fue el 22 de junio del 2020 cuando el abogado del exfutbolista y político, Carlos Luis Morales, anunció su fallecimiento. El, hasta entonces, Prefecto de Guayas murió a la edad de 55 años en una casa de salud.

[ Confunden a periodista Carlos Víctor Morales con Carlos Luis Morales, esta fue la reacción ]

Dos años después, su madre Alicia Benitez, reveló los resultados de la autopsia del cuerpo de Morales realizadas en el Hospital de Cleveland. En redes sociales escribió que Pestañita fue envenenado.

No me cansaré de denunciar por este medio lo que pasó con mi hijo. Añadió que su hijo no murió por cáncer o covid, sino con todos los órganos dañados debido a un envenenamiento diario de dosis de escopolamina.

Tuits de madre de Carlos Luis Morales

Tuits de madre de Carlos Luis Morales

¿Qué pasaba con Morales?

El exarquero de Barcelona SC era indagado por supuesto tráfico de influencias para la adquisición de insumos médicos. A la par, se enfrentaba a un pedido de remoción en su cargo.

En medio de este escándalo judicial el exdeportista llegó inconsciente a la clínica Kennedy en Samborondón. El lunes 22 a las 7:30 ingresó al centro hospitalario junto a un guardaespaldas, el chofer y su hija.

Luis Gabriel, hijo del exPrefecto, comentó que su padre habría relatado que tenía algo raro en su sangre y en el sistema nerviosos. Sus problemas (ahogos y fatigas) comenzaron a ser evidentes desde finales del 2019.

El estrés político llevó a Morales a caer en la paranoia de pensar que lo querían envenenar; no aceptaba alimentos ni bebidas de nadie, al menos que lo abrieran frente a él