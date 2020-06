Confunden a periodista Carlos Víctor Morales con Carlos Luis Morales, esta fue la reacción

La mañana de este miércoles 03 de junio el prefecto de Guayas, Carlos Luis Morales, fue detenido. Cinco horas de búsqueda concluyeron con la aprehensión del exfutbolista, experiodista y político ecuatoriano.

En redes sociales, especialmente Twitter, los usuarios reaccionaron a este supuesto caso de corrupción y a su principal involucrado: Carlos Luis Morales. Precisamente, un periodista ecuatoriano, similar en sus nombres Carlos Víctor Morales, denunció en su cuenta una constante llegada de insultos.

"Empezó la confusión y los insultos. Toca aguantar y aclarar. Para los que me sugieren que cambie mi usuario, no lo voy hacer. La gente tiene que se más inteligente y aprender a leer y escribir. (Analfabeto también es el que no sabe entender lo que piensa y escribe)"

"Jajajajaja no estoy emputado. Esta pandemia me ha enseñado a valorar lo que de verdad vale la pena y tomar las cosas con calma. Tengo fe que la gente también pondrá de su parte para salir de la ignorancia. De esta confusión ya estoy curado. Saludos", respondió a los usuarios que lo confunden con el prefecto de Guayas debido a la similitud de sus nombres.

"Con la misma firmeza que insulta espero tenga la entereza para reconocer su error. No soy quien usted cree. Piense un poquito antes de escribir. Pese a tener 6 seguidores quiero creer que no es troll (sería el colmo porque no está haciendo bien el trabajo para el que fue contratado)", tuiteó en respuesta a uno de los usuarios que lo tachaba de ladrón.

Carlos Víctor morales, conocido como el “sensei” fue blanco de varios mensajes tachandoló de corrupto y ladrón. Por supuesto, usuarios se confundieron con “pestañita” o conocido como Carlos Luis Morales, exjugador de Barcelona SC.

