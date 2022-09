María Belén Bernal: así fueron las últimas vacaciones con su esposo/sospechoso

El caso de María Belén Bernal ha conmocionado al Ecuador. El hecho que la Policía Nacional no logré dar con su paradero después que fue vista por última vez en la Escuela de esta institución preocupa por la seguridad y transparencia.

El principal sospechoso, el teniente Germán Cáceres, está prófugo después de declarar el anterior 13 de septiembre. Precisamente, todos los recientes hallazgos llevan a pensar que él atacó a Belén dentro de la Escuela Superior de la Policía en Pusuquí.

No obstante, previó a este posible crimen la pareja disfrutó de unas vacaciones en Colombia. En imágenes compartidas por la mujer, a través de Facebook, se observa cómo pasaron momento amenos en Cartagena.

En las instantáneas, subidas en la red social, se aprecia a la pareja en compañía de su hijo de 13 años; el policía cumplía su papel de padrastro.

La mujer cumplió el pasado 14 de marzo un total de 34 años. “En esa ocasión publicó un viaje junto a su pareja y escribió: hoy recibo mis 34, los recibo en otro país y bendecida de todo lo que tengo, mi familia, una profesión maravillosa, un hijo ejemplar, un esposo admirable. Vamos por los 100 más, que a las mujeres valientes nada nos detiene”.

Plantón en Quito

Un grupo de mujeres realizó este viernes por segundo día consecutivo un plantón en Quito para reclamar que se encuentre a María Belén Bernal, una abogada que permanece desaparecida desde el domingo cuando fue a la Escuela de la Policía Nacional de Ecuador a visitar a su esposo, quien está prófugo.

Frente a la sede la Fiscalía Provincial de Pichincha, provincia ecuatoriana cuya capital es Quito, decenas de mujeres exigieron conocer el paradero de Bernal al haber desaparecido dentro de un recinto del Estado, y reclamaron transparencia y justicia en la investigación.

“Justicia para María Belén” y “La Policía no me cuida, me desaparece” son algunos de los carteles que las manifestantes blandieron en el quinto día de la desaparición de la abogada.

El jueves, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, confirmó que existe un registro de entrada de Bernal a la Escuela Superior de Policía en la madrugada del domingo, pero no hay evidencia de su salida, mientras que su esposo, Germán Cáceres, salió horas más tarde del recinto policial en un vehículo que no fue revisado.