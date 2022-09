¡Repudiable! El momento en que hombre agredió a su mujer e hija en Cañar

Un hombre agredió a su mujer e hija en El Tambo, Cañar. Las imágenes fueron grabadas por un aficionado que presenció la repudiable acción por parte del sujeto. El clip se viralizó las redes sociales, por lo que ha causado indignación. Además, el gobernador de la provincia, Wilo Rivera, reaccionó frente al hecho.

En las imágenes se pudo ver como el hombre golpeó en el rostro con la mano abierta a la menor, provocando que su cabeza se golpee contra la pared.

La niña solo se puso la mano donde sintió el golpe y se alejó llorando. Frente a esto la madre salió a socorrerla, mientras el agresor seguía amenazando con los brazos.

Mientras la mujer intentaba huir con la menor, fue interrumpida por el tipo que la tomó del brazo y las empezó a llevar rumbo a una vivienda.

El gobernador de Cañar, @riwilo2002 reaccionó ante la agresión de una mujer y su hija en el Tambo de manos de un sujeto.

Anunció que se traslada al sitio y que ya están poniéndose en contacto con las afectadas.

Conforme se daba la situación, la niña observaba como querían obligara su madrea que ingrese a una propiedad a la fuerza. El llanto de la pequeña no cesó.

Luego, el violento levantó la mano contra su esposa, mientras utilizaba malas palabras y la seguía amenazando, no le importó que su hija estuviera asustada.

Gobernador de Cañar reaccionó a las imágenes

Respecto a la repudiable situación el gobernador de Caña, Wilo Rivera se pronunció al respecto y aseguró que tomará cartas en el asunto.

“En este momento me estoy trasladando a El Tambo a finde conocer detalles de primera mano; adicionalmente he conversado con quienes están involucrados adentro del caso, no vamos a permitir que este tipo de abusos queden impunes”, señaló la autoridad vía Twitter.

