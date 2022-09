¿Por qué el rey Carlos III tiene sus manos hinchadas? Sus fotos causan preocupación tras haber sido proclamado

Desde que el rey Carlos III fue proclamado formalmente, después de que ascendiera automáticamente al trono tras el fallecimiento de su madre Isabel II a los 96 años, los ojos del mundo están puestos sobre él. Algo que llama muchísimo la atención son sus manos hinchadas o “manos de salchicha” como él mismo bromea. Aunque no es algo nuevo, un doctor ha dado su opinión al respecto.

El rey Carlos III hace una declación durante el Consejo de Ascensión (Jonathan Brady/AP)

A través de su Twitter, Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México, se refirió sobre las posibles causas de las manos hinchadas del rey Carlos III. El especialista señaló que en las ceremonias ha llamado la atención el edema (hinchazón) de las manos del monarca.

El rey Carlos III, en el centro, y otros miembros de la familia real británica velan el ataúd de la reina Isabel II (Jane Barlow/AP)

“Se especula que pueda sufrir artritis o insuficiencia del hígado, los riñones o el corazón. En realidad no es algo nuevo, ya se había mostrado en años anteriores”. — Alejandro Macías, infectólogo y excomisionado contra la influenza en México, vía Twitter.

No es algo nuevo

La revista que circula en Nueva York, Newsweek, ha publicado que las manos hinchadas del rey Carlos III no es algo nuevo. “Bromea sobre sus ‘dedos de salchicha’ desde el nacimiento del príncipe Guillermo”.

El príncipe Carlos sentado junto a la corona de la reina durante la apertura del Parlamento (Alastair Grant /AP)

Añade que “No es la primera vez que las manos (...) llaman la atención. Tanto sus pies como sus manos se hincharon durante una visita a la India en 2019 cuando aparecieron imágenes que mostraba el periódico Metro del Reino Unido”, reseña la revista.

Se agrega que las manos hinchadas también las notaron en mayo de 2021 cuando era Príncipe de Gales y estaba visitando un pueblo en el sur de Londres donde se detuvo un rato. “Parece haber seguido experimentando hinchazón en las manos desde entonces, incluso en un compromiso en el centro comunitario West London Welcome, que apoya a refugiados y solicitantes de asilo, el 28 de abril”.

El rey Carlos III y Camila, la reina consorte, en el Salón Westminster (Dan Kitwood/AP)

A qué se debe

De acuerdo con la revista, la causa exacta de las manos hinchadas de Carlos III no está clara. “Puede ser el resultado de cualquier cosa, desde la retención de líquidos hasta un cambio repentino de temperatura e incluso demasiada comida salada”, detalla.

Desde el nacimiento de William

Ello no le preocupa a Carlos III y lo ha tomado calmado desde 1982, cuando en broma se refirió a sí mismo como si tuviera “dedos de salchicha” en una carta a un amigo después del nacimiento del príncipe William.

Según el libro biográfico, “Charles, The Man Who Will Be King de Howard Hodgson”, del autor Howard Hodgson, el príncipe escribió: “No puedo decirte lo emocionado y orgulloso que estoy. Realmente se ve sorprendentemente apetitoso y tiene dedos de salchicha como los míos”.

Libro biográfico sobre el rey Carlos III (Amazon)

Incluso, William bromeó durante un discurso en la fiesta de cumpleaños número 70 de Carlos III en 2018, cuando dijo que esperaba que los “dedos de salchicha” de su padre dejaran de escribir cartas para poder ver más a sus nietos, informó el Daily Mail en ese momento.

El ataúd con el cuerpo de la reina Isabel II llegó al Palacio de Buckingham el martes proveniente de Escocia, mientras multitudes se aglomeraron en el camino para darle el último adiós.

Carlos III y su esposa, la reina consorte Camila, bajaron de su auto para saludar a la gente y estrechar las manos de los aldeanos, entre ellos niños en uniformes escolares azules. El rey acarició a un corgi —la raza canina preferida por su madre— y algunos corearon “Dios salve al rey”.