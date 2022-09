Meghan Markle y su mensaje detrás del vestuario recreado en honor a Lady Di

Luego del reciente fallecimiento de la reina Isabel II, todo lo que tiene que ver con la casa real, se ha hecho noticia, desde lo que fue la vida personal de la reina, sus comidas, sus mascotas, hasta el entorno familiar y personal del que hacia parte la monarca, esto incluye a la popular duquesa de Sussex, Meghan Markle, esposa del príncipe Harry, hijo del nuevo rey Carlos III.

Hace algunos días el nombre de la ex actriz estadounidense se volvió tendencia en Twitter, luego de que comenzaran a circular unas fotos en las que se decía, que la misma habría asistido a la despedida de la reina Isabel II, con un vestuario idéntico al que alguna vez utilizó la difunta princesa Diana, quien habría sido su suegra.

La foto de Meghan Markle es de noviembre 2019, en el Día del Armisticio, el día que se conmemora a todas las personas que murieron durante la Primera Guerra Mundial. La foto de Diana de Gales en el mismo acto conmemorativo de 1991.



En fin, y 133k likes y casi 10k RT… https://t.co/Aus4KoZS0x — Natalia Bravo García (@nataliabravog) September 11, 2022

Si bien en la fotografía que se hizo tendencia en redes sociales saltan a la vista las similitudes en la ropa de ambas mujeres, cabe destacar, que esta no fue la ropa utilizada por Markle con motivo de la muerte de la reina, la foto corresponde al año 2019, cuando la duquesa de Sussex conmemoró el Día del Armisticio (igual que Diana en 1991), fecha que marca el final de la Primera Guerra Mundial.

Mensaje oculto

Ahora ¿Cuál es el mensaje detrás de una vestimenta replicada con tanto detalle? Para nadie es un secreto que la que alguna vez interpretó a Rachel Zane en la serie estadounidense Suits, no fue muy bien acogida en la casa real, luego de darse a conocer su relación con el príncipe Harry.

Meghan Markle rompía con todos los protocolos de la estirpe de asociación y relacionamiento a la que la familia británica estaba acostumbrada, comenzando por su trabajo de actuación, la farándula y lo que implica el mundo artístico.

Sin embargo, esto no fue un impedimento para que la estadounidense y el hijo del rey Carlos III se unieran en matrimonio, la pareja siguió con sus planes contra viento y marea, y la ex actriz no modificó su personalidad para ganar el agrado de nadie, razón que le restó aún más puntos frente a su nueva familia.

Tras hacerse viral esta fotografía, muchos de los internautas apuntaron a que la duquesa de Sussex, quiso imponer un mensaje con una vestimenta igual a la de Lady Di, dejando claro que en ella también existe un espíritu real y libre, que no conoce de etiquetas, ni hipocresía.

“Ella sabía exactamente lo que estaba haciendo”, es uno de los comentarios que más sobresalen en la comparación de ambas damas.

Las comparaciones entre nuera y suegra son tantas, que inclusive se les asemeja no solo por su ropa, también por su personalidad, puesto que las mismas no median distancia, a la hora de acercarse al pueblo.