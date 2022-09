Mujer que fue agredida física y sexualmente en Guayaquil reveló el rostro de quien la atacó

Desde su cuenta de Twitter, Nicole Ramos, tras haber hecho denuncia por medio de TikTok, dio a conocer mediante una ilustración quien sería su agresor que la atacó la mañana de este domingo 11 de septiembre en Guayaquil. Gracias al identikit del canal TCTelevisión, logró dar los detalles para poder tener el rostro del sujeto que la golpeó y la manoseó en la calle.

“Este fue el infeliz que casi me mata a golpes y trato de abusar de mí. Por favor ayúdenme a compartir esto”, escribió en el tuit por donde se pronunció.

Nicole había difundido desde su cuenta de TikTok un video donde hacía una denuncia respecto a hechos violentos que sufrió al salir de su casa. Un hombre la habría toca y tras los reclamos de ella la tomó por el cabello, la votó al piso y la golpeó en el rostro.

En las sensibles imágenes donde ella relató los hechos, presentaba indicios de la agresión. Un moretón en uno de sus ojos y su labio roto son las pruebas de lo que sufrió a parte de los hematomas en su cabeza.

[ “Metió sus manos adentro de mi ropa interior”: El momento en que mujer sufrió agresión física y sexual en Guayaquil ]

Este fue el infeliz que casi me mata a golpes y trato de abusar de mi. Gracias @tctelevision @EmilioZamoraM por realizar el identikit. Por favor ayúdenme a compartir esto! pic.twitter.com/LfsfyQUUBl — Nicole Ramos (@NiicoleRamos) September 13, 2022

[ Asesinaron a una adolescente de 17 años quiteña en Cuenca; su pareja se quitó la vida ]

Además, el hombre no contento con los golpes, metió sus manos en la ropa interior de la muchacha y gracias a los forcejeos de ella es que no logra sobrepasarse.

“Me agarró del cabello y me jaló moviéndome la cabeza así, me comenzó a golpear en la cara. Aquí tengo un golpe, acá otro (los explicado al inicio). En la cabeza tengo muchos chichones, me duele muchísimo la cabeza. Después agarró mi cabello y me estrelló la cabeza contra el piso. Mi cabeza rebotó, obviamente caí con todo y me piso las piernas, me alzó el vestido y metió sus manos adentro de mi ropa interior”, explicó Nicole Ramos en el video.

“Como no permití que pase a mayores porque yo me movía muchísimo, él no dejaba de patearme. Sacó sus manos de ahí, siguió golpeándome, me insultaba hasta decir basta. Lo más bonito que me dijo fue zorra asquerosa o algo así. Luego, escupió y se fue campante caminado y yo me quedé tirada en posición fetal y solo me baje un poco el vestido porque lo tenía arriba y nadie me ayudó”, agregó.