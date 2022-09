“Metió sus manos adentro de mi ropa interior”: El momento en que mujer sufrió agresión física y sexual en Guayaquil

Usuaria de TikTok conocida como Nicole Ramos narró el momento en que fue víctima de agresión física y sexual en Guayaquil. Mientras da testimonio de lo sucedido tiene indicios de los golpes como un moretón debajo de su ojo derecho y al lado izquierdo, debajo de su labio inferior, cerca del mentón. Según lo publicado sucedió en la mañana de este domingo 11 de septiembre.

“Vengo a contarles lo que me pasó, hoy es la segunda que hago un video recibiendo golpes en mi cara, pero bueno. Esta vez no fue un robo, fue algo peor. A las 10h00 salí a comprar y un tipo pasó a mi lado y me agarró la nalga. Obviamente yo reaccioné y lo insulté. Se ofendió, porque claro él no estaba haciendo nada, solo tocándome. Se ofendió y se me lanzó encima. Yo vi su cara y sentí terror, porque nunca he visto una mirada así. No sé si estaba drogado, amanecido, borracho”, indicó la internauta que cuenta con más de 16 000 seguidores en su cuenta.

Luego continúo: “Me agarró del cabello y me jaló moviéndome la cabeza así, me comenzó a golpear en la cara. Aquí tengo un golpe, acá otro (los explicado al inicio). En la cabeza tengo muchos chichones, me duele muchísimo la cabeza. Después agarró mi cabello y me estrelló la cabeza contra el piso. Mi cabeza rebotó, obviamente caí con todo y me piso las piernas, me alzó el vestido y metió sus manos adentro de mi ropa interior”.

“Como no permití que pase a mayores porque yo me movía muchísimo, él no dejaba de patearme. Sacó sus manos de ahí, siguió golpeándome, me insultaba hasta decir basta. Lo más bonito que me dijo fue zorra asquerosa o algo así. Luego, escupió y se fue campante caminado y yo me quedé tirada en posición fetal y solo me baje un poco el vestido porque lo tenía arriba y nadie me ayudó”, agregó.

Finalmente culminó el clip diciendo: “Pasó gente y nadie me ayudó a pararme, nadie se acercó. Nada, nada. Yo me paré agarré fuerzas para hacerlo porque me dolía todo el cuerpo. Me fui caminando hasta mi casa, llamé a la Policía y me dijeron que no podía hacer más que buscarlo con todas las características que yo le dije y bueno se supone que lo están buscando. Bueno, luego, estoy así. Estoy traumatizada. Me siento destruída físicamente y emocionalmente”.

“Estoy agradecida porque estoy viva, porque no me violó y hago este video para que tomen conciencia de que si ven a una mujer en peligro en la calle por favor ayúdenla. No la dejen sola”. — Usuaria víctima de agresión física y sexual

A continuación el video, imágenes sensibles: