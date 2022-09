La Reina Isabel II llegó a inclinarse ante el féretro de Lady Di: Durante su reinado hizo reverencia solo a dos personas

- LA REINA ISABEL II DE INGLATERRA Y SU MARIDO EL PRINCIPE FELIPE DE INGLATERRA RODEADOS DE FLORES EN LA PUERTA DE BUCKINGHAM PALACE EN HOMENAJE A LA MUERTE DE LADY DIANA DE GALES AP Photo / © Radialpress 05/09/1997 LONDRES *** Local Caption *** Britain's Queen Elizabeth II and her husband the Duke of Edinburgh, Prince Philip, view some of the numerous tributes to Diana, Princess of Wales, at London's Buckingham Palace, Friday Sept. 5 1997. (AP Photo/Pool) (AP Photo/GTRES)