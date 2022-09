Lo que se sabe del ataque a la exparticipante de Masterchef Ecuador que fue robada y golpeada en un taxi de Quito

Carolina de 29 años, quien fue participante del programa Masterchef Ecuador de la tercera temporada fue víctima de robo y agresiones cuando se subió a un taxi amarillo cuando salía de un restaurante del norte de Quito. Han pasado más de siete días de este lamentable hecho y pide celeridad en la Justicia.

En una entrevista con Teleamazonas, la joven se ha mostrado muy afectada por lo sucedido. Cuando salió el 28 de agosto de un restaurante para irse a su casa tomó un taxi amarillo porque vio muchos de ellos parqueados. “El vehículo que tomé era de la Cooperativa Carapungo y ya no recuerdo más”, fue lo que manifestó.

A través de las cámaras de video se logró divisar en el techo del automotor las placas porque no porta la identificación metálica si no la provisional. En la página de la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) se puede consultar las multas de los vehículos, ya que el sitio web es de dominio público. Al buscar la placa, aparece la marca y modelo del auto (2014) y no registra multas ni citaciones.

En las cámaras de seguridad, se puede ver a la chica bajarse del auto y dirigirse a su casa. Pero el taxista, luego se baja y estuvo en su departamento por casi una hora, por lo que los vecinos, asustados, llamaron a la policía. “Cuando el hombre salía de mi casa, le preguntaron que qué hacía allí y él respondió que estaba dejando a su novia”, dijo la víctima.

ataque a la exparticipante de Masterchef Ecuador que robada y golpeada en un taxi de Quito (Tomado de Teleamazonas)

La exparticipante de Masterchef Ecuador dijo que al otro día se despertó en su casa desnuda y con moretones, pero no recuerda cómo llegó allí luego vio que su casa estaba totalmente alborotada. “Se llevaron mis celulares, se habían llevado joyas, se llevaron todo lo que había en mi cartera, todo el dinero efectivo. ¡Se llevaron interiores míos!”, dijo.

Carolina vive sola y ante lo sucedido se acercó a fiscalía a colocar la denuncia y también tuvo acceso a los videos de seguridad para poder saber qué fue lo que le sucedió. “El tipo me deja antes. Yo me bajo y el tipo se da la vuelta, me sigue en el taxi y yo voy a intentar abrir la puerta, y el tipo en lo que se gira y a lo que se parquea en donde no se ve el punto ciego de la cámara. Se escucha a lo que se baja del auto, cierra la puerta, pone la alarma del auto y abre conmigo la puerta”, añadió al ver los videos.

En el parte que emitió la Policía Nacional se presume que la joven fue drogada. “Me tomaron exámenes de sangre, orina. Me tomaron fotos de los moretones. En realidad, yo no sabía que estaba más marcada; yo pensé que solo era mi brazo, pero tenía moretones en las ingles, en la espalda”, dijo y además estaría por confirmarse si fue abusada sexualmente.

Han pasado siete días del hecho y hasta ahora la víctima no tiene ninguna respuesta, pese a evidencias como las cámaras de seguridad. La joven pide celeridad en la Justicia.

Al consultar en la página de la Fiscalía General del Estado, se encuentra activa la denuncia, pero solo se indica que el agresor es un sospechoso no reconocido.