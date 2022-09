Carolina, exparticipante de Masterchef Ecuador, cogió un taxi en el norte de Quito y amaneció en su casa desnuda con moretones y robada

Carolina, exparticipante de Masterchef de la tercera temporada fue víctima de robo y agresiones cuando se subió a un taxi desde un restaurante ubicado en las calles Diego de Almagro y República, centro norte de Quito, para dirigirse a su casa. La joven fue drogada y el sujeto se metió hasta en su casa para robarle todas sus pertenencias y agredirla.

En una entrevista con Diario El Universo, Carito, muy afectada por lo sucedido se armó de valor para poder contar su historia, pero el medio indicó que la cocinera estaba muy nerviosa y cuando habló del tema se le quebrantó la voz.

Carito fue concursante de la tercera temporada de Masterchef Ecuador donde el ganador fue Andrés Arrata; ella fue la décima participante eliminada.

En la entrevista con el medio citado, contó que la agresión sucedió el pasado 28 de agosto cuando salió con sus amigos a un restaurante y a la medianoche ella decide retirarse a su casa pero no tomó un taxi de aplicación, sino un taxi amarillo que estaba en los exteriores del restaurante porque “habían guardias”. El auto que yo tomé era de la cooperativa Carapungo” y ya no recuerda más. Al día siguiente, Caro, no recordó de lo que había pasado la noche anterior, pero al ver su cuarto vio sus cajones revueltos de su habitación.

“Se llevaron mis celulares, se habían llevado joyas, se llevaron todo lo que había en mi cartera, todo el dinero efectivo. ¡Se llevaron interiores míos!”, dijo la joven al medio citado. Sin embargo, lo que más la perturbaba fue que se despertó en la ducha desnuda con todo su cuerpo lleno de moretones.

En ese momento, la joven, todavía mareada y sin saber lo que sucedía pidió ayuda para conocer qué hacer sobre lo ocurrido, porque se dio cuenta que la robaron dentro de su casa, pero no sabía cómo.

Carito vive sola en un departamento, en un conjunto privado, y sus familiares y amigos le indicaron que debía hacer la denuncia y también solicitó los videos para conocer lo que pasó. Y en efectivo, las cámaras le ayudaron a recordar lo que sucedió entre ella y el taxista.

“El tipo me deja antes. Yo me bajo y el tipo se da la vuelta, me sigue en el taxi y yo voy a intentar abrir la puerta, y el tipo en lo que se gira y a lo que se parquea en donde no se ve el punto ciego de la cámara. Se escucha a lo que se baja del auto, cierra la puerta, pone la alarma del auto y abre conmigo la puerta. Yo digo en el audio: ‘¿Qué, estoy loca?’. Y de allí ya no se me escucha más y se cierra la puerta”, dijo Caro al medio citado.

El agresor entra al conjunto de Carolina a las 01:24 y sale más tarde de las 02:00. Estuvo casi una hora en su casa lo que causó sorpresa en los vecinos, quienes llamaron a la Policía. La joven presentó la denuncia ante las autoridades y descubrió que el atacante había sido retenido por la Policía la misma noche del hecho y que le preguntaron: ‘¿Qué hace afuera de la casa?’. Él argumentó que dejaba a su «novia», dijo a Teleamazonas.

En los exámenes médicos en la Fiscalía indicaron que la joven fue víctima de violación ya que había secreción en su vestido, y se quedaron con el parte para realizar otros exámenes (para las investigaciones).