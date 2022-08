“Ya la ciudadanía no sabe qué hacer”: Así ayudó este influencer a detener a presunto delincuente en Guayaquil

El Tiktoker e influencer Jorge Aníbal Cassis se ha convertido en tendencia en las redes sociales. Pues fue protagonista de la detención de un delincuente en las calles de Guayaquil. Varios usuarios de las redes sociales capturaron en fotografías y videos lo sucedido. Pero más allá de eso, el reconocido internauta también lo publicó en sus cuentas.

“En un país donde cada día crece la delincuencia con uno de los gobierno más indolentes al respecto, ya la ciudadanía no sabe qué hacer. Hasta cuando debemos ser nosotros los que queremos vivir tranquilos, los que apostamos por la “libertad”, seguir siendo presos del miedo de la incertidumbre, presos del quemeimportismo”, escribió en el post donde aparece reteniendo del cuello y brazos a aun presunto delincuente.

Así mismo agregó: “La delincuencia también es cosecha de la falta de interés social, por aquellos únicamente preocupados de ciertos apellidos y de poder manejar a discreción los factores que les favorecen o convienen”.

Cassis es reconocido por los diferentes videos que sabe hacer respecto de huecas de comida y también de algunas recetas tradicionales. Así mismo se le ha visto promocionando videos para diferentes restaurantes.

¿Qué fue lo que sucedió?

Cassis también explicó mediante un reel en Instagram que fue lo que realmente sucedió respecto a lo que circuló en las redes sociales respecto al antisocial que intentó quitarle las pertenencias a una ciudadana.

“Nos encontrábamos Lenin Duque, Andrés Guschmer y mi persona desayunando frente a la zona de emergencia de la Clínica Kennedy (Guayaquil). Lenin se da cuenta que a una empleada de una farmacia le arrancharon una maleta y el ladrón salió corriendo. En ese momento él mismo gritó: ¡Ladrón, ladrón! Nosotros vemos que el antisocial va en dirección de un centro comercial y nosotros fuimos por una calle para ganar terreno. La gente en eso gritó: ¡Cógelo!, y un señor le puso el pie y le hizo caer”, explicó

Posterior a ellos indicó: “Otro señor, como el delincuente tenía cosas en las manos, lo agarró. El ladrón pone la mano en el piso para levantarse porque estaba forcejeando y ahí es que yo procedo y le inmovilizo al delincuente hasta que lleguen a las autoridades”.

“Haber yo no soy ningún héroe, yo no he atrapado a un delincuente, yo no he detenido, yo no merezco gloria. Esto ha sido un trabajo de equipo ciudadano. Todos tuvieron parte en esto”, finalizó.