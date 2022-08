Nerea, novia de Charlie, dedicó desgarrador mensaje tras fallecimiento del TikToker “Gracias por enseñarme lo que es el amor”

Nerea, la novia Carlos Sarriá, más conocido como Charlie, dedicó un desgarrador mensaje al TikToker e influencer que se hizo famoso por contar su día a día con cáncer con humor. Fue a través de su cuenta de Instagram donde se hace llamar @lanenahbrugal en la cual compartió un escrito junto con la primera foto que se tomó con él.

“Iba a trabajar y, antes de que se cerraran las puertas del tren, pensé que nunca me ibas a escribir. Pero se cerraron y ya tenía un mensaje. Respiré. En menos de un mes ya salíamos y nos presentamos a la familia. ¿Fuimos muy rápido? Tal vez. Con Carlos todo era tan fácil que ni lo pensaba, simplemente me dejaba llevar porque, aunque éramos totalmente desconocidos, sentía que llevaba toda la vida con él”, expresó.

“El cáncer atacó de nuevo y también la pandemia. No podía apoyarlo físicamente. Muchos me llaman valiente por no huir y yo pienso: ‘¿Esta gente nunca supo lo que es amar? Una pena’. Por desgracia, la muerte siempre fue un pensamiento muy presente en nuestra relación y tenía claro que era lo único que nos iba a separar. Por desgracia, fue demasiado pronto, pero no puedo estar más agradecida de que la vida te pusiera en mi camino”, continuó.

Y completó: “Me prometiste, antes de llevarte a urgencias en la madrugada, que lucharías hasta el final por mí y así lo hiciste. Gracias por enseñarme lo que es el amor. Ojalá otros tengan la suerte de tener una quinta parte de lo que nosotros vivimos. Te voy a echar mucho de menos. Te quiero, Barripie”.

El último mensaje de Charlie

De 20 años falleció tras luchar cinco años contra el cáncer. Incluso dejó un mensaje de despedida a su audiencia de más de dos millones de seguidores que lloran su partida.

El influencer narraba a diario en sus videos su proceso de recuperación y visibilizando como era vivir con la enfermedad. El joven tuvo una recaída en agosto y tras diversas complicaciones no pudo superar un sarcoma de Ewing, un tipo de cáncer raro que se produce en los huesos pero le descubrieron un tumor en la coronilla. Antes de eso, contó que sufría unos dolores terribles que no lo dejaban ni moverse.

“La estoy pasando muy canutas. He tenido un fecaloma, mucho dolor de tripa, unos dolores increíbles. No tenía ganas ni de coger el móvil”, dijo en su último video que fue el pasado 1 de agosto. “Os debo una disculpa porque me apoyáis diariamente, pero a partir de ahora intentaré estar más activo. Vamos para adelante, que de esta se sale seguro. Un beso, gente. Os quiero”, decía en su cuenta de TikTok.

Sus seguidores están destrozados con su partida pues indicaban que siempre dejó en claro que no hay motivo por el cual no sonreír. “No quiero ni imaginarme cómo está su familia y novia, espero que su legado perdure siempre y logre encontrar la paz, voy a extrañar sus videos”, agregó una usuaria.

Charlie se hizo famoso gracias a su sentido del humor pese a padecer una dura enfermedad, pero el español, con una sonrisa decía que todo era más sencillo. Además hacía chistes de humor negro acerca del cáncer que padecía y eso lo llevó a tener sus millones de fans.