Ecuador: Asaltan a periodista en plena transmisión en vivo cuando reportaba el robo a una funcionaria

En la puerta del subcentro de Salud Puerta Negra en Babahoyo, provincia de Los Ríos, un periodista fue asaltado mientras estaba en una transmisión en vivo y a plena luz del día cuando informaba sobre el robo a una funcionaria de esa institución.

Todo quedó registrado en video y revela la inseguridad y violencia que vive el país. El comunicador fue sorprendido por un delincuente que lo habría apuntado con un arma de fuego y lo obligó a entregar sus pertenencias.

🤝#Babahoyo | Mi solidaridad con el colega #NiloDomínguez ante el asalto del que fue víctima mientras realizaba una cobertura #envivo sobre precisamente un robo a funcionaria del Centro de Salud de #PuertaNegra.



Una prueba más de qué la delincuencia ya ganó terreno.#LosRíos pic.twitter.com/celENG0uyH — Marlon Goya ✍️ (@marlongoya) August 24, 2022

“¡Dame la cartera!, ¡dame el teléfono!” grita repetidamente el ladrón, al tiempo que caen al suelo la cámara y micrófono del reportero y las personas que ofrecían la entrevista gritan y huyen aterradas. La grabación del suceso se viralizó en redes sociales.

#LosRios #Delincuencia



Babahoyo

Terrible la Delincuencia :

Medio Digital fue Asaltado mientras hacían una Transmisión en vivo cuando cubrían otro Asalto a una Funcionaria Pública de un centro de salud pic.twitter.com/i4ktn8w8hR — Noticias Virales Ec (@NotiViralesEc) August 24, 2022

El periodista es Nilo Domínguez del medio ND Noticias, quien después de sufrir el asalto emitió una segunda transmisión en vivo desde el lugar de los violentos hechos, para narrar lo que pasó.

“Me encuentro bien” señaló Domínguez en el portal en Facebook de ND Noticias, quien relató que acudió al centro médico para dar a conocer que “una funcionaria de salud había sido también víctima de la delincuencia y durante el asalto le habrían disparado y afortunadamente la bala no salió, según relataron sus compañeras”. Pero en ese momento llegó el asaltante, a quien describió con gorra, mascarilla y que portaba un arma de fuego tipo pistola.

Le quitaron el teléfono celular al comunicador. “No puse resistencia, le entregué lo que tenía y me aparté porque me estaba apuntando con el arma de fuego, tipo pistola. Gracias a Dios estoy bien, no me disparó afortunadamente; fue un momento terrible porque con todo lo que se vive (con la inseguridad) probablemente puede accionar el arma”, consideró.

El comunicador pidió que le devuelvan su celular pues la información que contiene solo le sirve a él, destacó. “Esa es mi herramienta de trabajo, si tiene la manera devolvérmelo o enviármelo”, pidió.