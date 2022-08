“Me intentó meter en la caseta y luego dijo que era una broma”: Joven denunció “intento de secuestro” por parte de un sujeto en La Carolina

Todo pasó alrededor de las 16h00 en el parque La Carolina, a la altura de la Av. Naciones Unidas y Japón, cuando Rachel E. estaba dando un paseo con dos amigas y su enamorado. Su novio iba patinando al frente con una de las chicas, mientras ella iba atrás con otra de las acompañantes. Decidieron ir a unas de las covachas para comprar una bebida, porque tenían sed. La más cercana estaba cerrando por lo que se apresuraron y vieron a un muchacho ayudando a guardar las sillas. Él se convertiría después en su agresor.

Metro Ecuador se comunicó con la joven que fue víctima y nos dio testimonio de lo sucedió. También aseguró que ya está realizando la denuncia respectiva frente a este repudiable hecho.

“Mi amiga se acerca al primer local que ve que ya estaba a punto de cerrar. Una señora ya estaba metiendo las cosas. allí estaba ese chico cerrando las puertas. Compramos agua y decidimos continuar con nuestro camino. A menos de dos metros, él me persiguió y me agarró por atrás y como yo estaba con las manos para abajo me sostuvo los brazos”, señaló la joven que fue víctima de la agresión.

Por suerte su amiga le pegó con la botella, por lo que logró librarse. El sujeto solo se reía y quería volver a tomarla por la fuerza. Las personas que estaban alrededor se acercaron para ver lo que sucedía.

"Chica denuncia intento de secuestro"./ Instagram

Entre ellas una señoras que le increparon al joven por su actuar, a lo que él justificó diciendo “es una broma”. Eso resultó incómodo para Rachel, porque no lo conocía de ningún lado. Sin embargo, el agresor puso sus manos en el rostro y se fue corriendo al local.

“Después de eso las señoras nos dijeron que nos hagamos a un lado porque ese chico siempre tiene problemas”, da testimonio de lo que ella cataloga como “intento de secuestro”.

Al ver eso, su novio y otra amiga, decidieron acercarse en grupo para reclamar el actuar del individuo. “Me intentó meter en esa caseta. Él sabía que no me conocía”, agregó.

“Seguía riéndose de nosotras mientras estaba nervioso”

Al volverse para pedirle una explicación a quien la tocó sin su permiso, el sujeto respondía eufóricamente al novio de Rachel: “Ya perdón, si quieres pégame”.

Cuando ella amenazó con denunciarlo, el sujeto respondía envalentonado: “no, yo muy difícil voy a la cárcel”. Luego se dio la vuelta y empezó a insultarla con palabras gruesas.

Allí su enamorado de nuevo la defendió y recibió un golpe de quien habría violentado a Rachel. Posterior a ese momento salió la dueña del local donde trabajaba el sujeto y le empezó a culpa a Rachel por cómo estaba vestida.

Llegó la Policía

“Los policías nos dijeron que muchas veces no se puede hacer nada, porque no daba los datos identificados y salía corriendo, por lo que no podían dar con el nombre y que no había pruebas de lo que hacía”, aseguró la muchacha agredida.

Los gendarmes también fueron agredidos por el joven. Solo se calmó cuando lo tuvieron esposado para poder proceder con la información que necesitaban los agentes.

Luego, los trabajadores de la fuerza pública le enseñaron como pueden realizar la denuncia respectiva. Sin embargo, no lo retuvieron.

Además Rachel denuncia también la indignación de parte de uno de los uniformados que cuando le soltó al joven les pidió que se retire a ella y sus acompañantes.

Así mismo, les pidió que no vuelvan al parque, siendo la joven quien recibió el abuso.