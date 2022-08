“Qué le digo a la mamá de Roxana”: El dolor de los familiares de una de las víctimas del atentado en el sector Cristo del Consuelo

Ahora es una zona de guerra no declarada luego del horror en la Calle 8 del sector Cristo del Consuelo en Guayaquil. Los familiares lamentan a las víctimas que no tenían nada que ver en estos ataques por bandas delictivas y una de ella fue Roxana donde también su casa quedó en escombros.

El atentado con explosivos dejó muertos, devastación y dolor en el corazón de los familiares de los cinco muertes y 16 heridos que fueron víctimas de este acto que fue tildado de “terrorista”.

Esta fotografía muestra una vivienda destrozada por una explosión en el barrio Cristo del Consuelo, el domingo 14 de agosto de 2022, en Guayaquil, Ecuador. (AP Foto/Magdalena Moreira) AP (Magdalena Moreira/AP)

Una de las víctimas mortales fue Roxana, una mujer corpulenta y de buen carácter ya que sus familiares la recuerdan que tenía siempre una gran sonrisa. Una gran amiga de ella, Paola Cercado, escribió una desgarradora despedida tras su inesperada partida dejando huérfano a Yeremy de 8 años, quien también resultó gravemente herido por el ataque.

Me mataron a mi negrita, mi loca, mi Roxana. Trabajó conmigo por más de cinco años y se convirtió en mi familia, ella era mi amiga.

Roxana fue víctima del atentado en #CristoDelConsuelo y deja en huérfano a un pequeño de 8 años, Yeremy, al cual me parte el corazón solo pensar pic.twitter.com/Zj3sbrwRzK — Psic. Cl. (@paoCercado) August 14, 2022

Pao quien es psicóloga infantil, con el corazón roto, escribió unas líneas para describir a Roxana y manifestó que se le rompe el alma de pensar cómo estará Yeremy al saber que su mamá no estará nunca más.

“Qué sentirá cuando le digan que su mamita ya no respira más. Cómo le explico a su mamita, una adulta mayor, que su hija no volverá a casa luego del trabajo para darle su comidita. Cómo le contamos a su nieta de 3 años que su “Xana”, como le decía con amor, no la abrazará más”.

“Cómo acepto que no me quemarán las tostadas en las mañanas, mientras una risa traviesas se delata”, dice en sus líneas la psicóloga.

Paola afirma que la casa de Roxana fue la más afectada tras el atentado. “Quedó hecha pedazos. Queda una familia rota, sin casa, sin dinero… Para las personas que deseen realizar donaciones para su familia, con mucho amor le ayudo a contactarlos”, pide al finalizar la carta.