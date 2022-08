“No soy ‘Lady iPhone 11′”: Joven fue confundida con chica del video de la riña en San Rafael

A una joven en redes sociales la han confundido con la chica que aparece en el video de la riña en San Rafael, Valle de Los Chillos. Una situación que ha estado en boca de todos y que 24 horas después sigue siendo tendencia en Twitter. Las imágenes muestra a los ciudadanos agrediendo a la Policía.

En Instagram, la usuaria Grace Dauphin Verdesoto contó que en esa red social la acusan de ser la chica del referido video. Aclaró que ha dejado su perfil público para que sepan que no es la muchacha que agredió al policía. Ha recibido varios mensajes de odio, “por algo que no tengo idea”.

También mencionó que una usuaria en Twitter la acusa de ser la chica del video en cuestión y que la ha bloqueado de la red social. Pidió a los internautas que le digan que no es ella y que denuncien la cuenta. Además, ha recibido cientos de solicitudes de amistad en Instagram.

Usuaria clara que no es "Lady iPhone 11"

Vive en París

“Estoy viviendo en París hace casi 6 meses, mi residencia nunca ha sido Quito. Yo viví siempre en Guayaquil” — Grace Dauphin Verdesoto en sus historias de Instagram.

Aclaró entonces que no es la persona de los vídeos con el hashtag #LadyiPhone11. “Paren con la agresividad y las denuncias a mi cuenta”.

Mencionó que ella amás haría este tipo de escándalos y que no consume bebidas alcohólicas. “Es patético decir ‘soy familiar de equis policía, militar, marino’ eso no debe darte ningún beneficio”.Solicitó que ayuden a difundir que no es ella.

Señaló que no es la primera vez que la “acosan” en redes sociales. “Desde hace casi 2 años he venido recibiendo insultos, burlas, acosos y mensajes desagradables y denigrantes de personas que no conozco y de otras que alguna vez conocí”.

Comunicado de la chica a quien confunden en redes

Por otro lado, mencionó que la cuenta en Twitter mencionada ya fue suspendida.

Y yo Justo diciéndole a mi mejor amiga unas horas antes que estaba raro que la gente me agregue tanto en IG. Pero cómo ando enfermita, no le di tiempo a mirar nada 🥹 — Grace Dauphin Verdesoto (@grace_verdesoto) August 4, 2022

Los hechos

Los jóvenes, en dicho estado, desafiaron a los agentes policiales mientras una ciudadana golpea a otro agente en medio de la detención de uno de ellos. Tras unos minutos, uno de los policías pide calma a uno de los jóvenes involucrados a los que éste responde: “El mayor Freire es mi papá” y continúan los insultos en contra de los policías.

No se puede con estos «Quiteños de bien».



😂Contexto:

Aniñaditos chumados con "iPhone 11 pro" se chocan, arman relajo, uno de ellos es familiar del "Mayor Freire" insulta y amenaza a los policías.



🤷🏻‍♂️Juzguen ustedes pana. pic.twitter.com/L7sjthayZf — 🔴EN DIRECTO (@AlexSamCamp) August 3, 2022

Quien graba el video dice “son mi panas” y asegura que le dejaron ir “de la moto que les chocó”. Los uniformados tratan de tranquilizarlos ante los insultos y golpes de los jóvenes. Otro de los policías también lanzó gas lacrimógeno a la joven que le reclamaba.