IESS responde por aglomeraciones en Hospital Quito Sur: “Se ampliaron los días para agendar citas médicas”

La mañana de este primero de agosto, los afiliados, entre adultos mayores, personas con discapacidad y enfermos, han hecho largas filas buscando un turno en el IESS Quito Sur. Algunos han reportado que están desde las 3 de la mañana.

Los videos se han viralizado en redes sociales mostrando el drama que los afiliados han pasado esta mañana. Ante esto, el Instituto de Seguridad Social se pronunció.

Es increíble hasta donde se a retrocedido con respecto a la salud, el maltrato a los afiliados es denigrante, pic.twitter.com/WaT6W6Rt56 — Luis M. Gutiérrez C. (@lmgc1108) August 1, 2022

Mencionó que desde agosto los días de agendamiento de citas médicas serán de lunes a viernes en horario de 7:00 a 19:00.

La institución aclaró que el primer día del mes no es exclusivo para el agendamiento, ya que anteriormente “los turnos se entregaban los primeros y últimos días, pero desde este lunes 1 de agosto de 2022, los asegurados pueden acudir al Hospital todos los días en el horario establecido para solicitar una cita médica en las 28 especialidades de segundo nivel y 6 subespecialidades con las que cuenta esta unidad”, se lee en un comunicado.

#IESSteInforma | Se ampliaron los días para agendar citas médicas en el @IESSHQSur. pic.twitter.com/9CRfWsostG — IESS (@IESSec) August 1, 2022

Sin embargo, muchos afiliados desconocen esta información y han tenido que pasar un calvario en esta mañana. Algunos usuarios han denunciado que están buscando un turno por meses y otros que les dan citas para el siguiente año.

Varios de los afiliados son jubilados que no pueden agendar o revisar sus citas por internet y no tienen un familiar que les colabore por lo cual están preocupados al no poder conseguir atención médica, la desorganización que existe y para rematar, la falta de medicinas.