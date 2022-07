¡Citas para el 2023! Denuncian demoras en turnos para exámenes y cirugías en el IESS

Los afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) denunciaron en Twitter que les asignaron turnos para exámenes y cirugías para el 2023 lo cual consideraron inaceptable y que ya es insostenible la salud en el país.

El usuario @Gabo_SLAG reveló que el viernes pasado llegó al Hospital Básico del IESS de Esmeraldas con un intenso dolor por una contusión en el lado derecho, frontal y anterior del torso. El doctor de turno le dio una orden de Rayos X y una ecografía abdominal pero indicó que una cita la emitieron para septiembre de este año y la otra para enero de 2023. Así lo dio a conocer en imágenes que posteó.

@IESSec #esmeraldas / @pabelml @cubalondra @PhilipAMLC @pameaguirre1/ Llego al Hospital con intenso dolor x contusión torso lado derecho, frontal y anterior ; para ahondar estudio, doc emite RX y ECO, y vean la perla, fecha para enero 2023 y RX para Sep. Dios! Que desastre! Hilo pic.twitter.com/sGBQz2O9NN — #GabrielitoSolisA (@Gabo_SLAG) July 22, 2022

La asambleísta de UNES, Marcela Holguín, retuiteó esta denuncia ciudadana y en sus comentarios, decenas de usuarios también mostraron sus citas con fechas similares e incluso que no tienen fechas para cirugías.

Otro usuario colgó una imagen de una orden de una ecografía asignada para el 26 de enero de 2023. El caso correspondería al Centro de Especialidades Comité del Pueblo Ponceano, ubicado en el norte de Quito.

Otro caso: “En Manabí, ni un hospital puede operar a una tía de los riñones porque no hay equipos, la mandan a operar de manera particular con un costo de 5.500 dólares. Es una desgracia absoluta ya que, si no se opera, pierde el riñón y deberá hacerse diálisis”, contó el usuario @82Cdaniel.

Marcelita, en Manabí ni un hospital puede operar a una tía de los riñones porque o hay equipos, la mandan a operar de manera particular con un costo de 5500 dólares. Es una desgracia absoluta ya que si no se opera pierde el riñon y deberá hacerse diálisis. pic.twitter.com/ujlK7vOE8E — cdaniel_82@yahoo.com (@82Cdaniel) July 24, 2022

IESS responde:

Alfredo Ortega Maldonado, quien recientemente fue delegado como presidente del Consejo Directivo del IESS afirmó que el IESS continuará con estrategias que permitan las mejoras en los “servicios para los asegurados, de forma ágil, eficiente y transparente”.