Taxista capta un fantasma en forma de “dama” de blanco en una carretera de Ecuador

En las últimas horas se ha viralizado en las redes sociales un video captado por las cámaras de seguridad de un taxi donde se ve a un fantasma en forma de una “dama” vestida de blanco. Se la puede ver claramente caminando a la media noche en medio de la carretera.

Esto sucedió en la vía Loja-Santiago-Saraguro, de Ecuador. “No fue la primera vez pero casi nos mató el susto”, dijo JoBen Ulloa, morador del sector.

El video muestra una extraña silueta de una mujer. En ese momento, los tres pasajeros que fueron testigos de este hecho paranomal, gritaron y se llevaron el peor susto de su vida. Indicaron que parecía una hermana religiosa o una novia.

Una usuaria comentó en Twitter que algo paranormal también le sucedió viajando desde el Balzar hasta El Empalme, Costa ecuatoriana. Indicó que vio a una señora descalza con cartera. “Ella se cruzaba el carril hacia mí y me hice a un lado pensando que la podía atropellar; mire para atrás y ya no se veía la señora solo un trailer. Si el trailer no paró entonces no era una persona real, se trató de un espíritu”, agregó.