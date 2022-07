¿No habían hecho las paces? Carolina Jaume le lanzó tremenda indirecta a Allan Zenck con un meme

La presentadora de TV, Carolina Jaume, le lanzó una indirecta al padre de su hijo y exesposo, el empresario Allan Zenck. Surge cuando supuestamente habían indicios que querían hacer las paces por el bienestar del menor, mediante los mensajes de respeto que compartían entre sí en redes.

Se trata de un meme en el que aparece una camioneta con unas letras: “Camioneta nueva y tus hijos sin tragar”. Fue en sus historias que lo difundió y escribió: “Dejo esto por aquí y me retiro lentamente”.

Captura de pantalla

De esa manera, la paz entre ellos parece haber llegado a su fin. Incluso, en una reciente entrevista dijo que “volvió la violencia doméstica y las amenazas” por parte de su expareja.

“Cuando le quité la denuncia por violencia doméstica, el señor volvió a violentarme, a amenazarme, a decirme que me va a meter presa, pero yo ya he ganado tanta confianza en mi que ya no le tengo miedo, estoy segura que son solo palabras no hechos y yo no tengo que rendirle ninguna deuda a la justicia. Y tener una carga de un juicio de violencia doméstica ¡qué pereza!”, mencionó la actriz.

El acuerdo al que habían llegado Carolina y Allan fue ver lo mejor para cuidar de su hijo y ambos tener tiempo de calidad. Incluso, el empresario se dedicó a cuidar a Alonso cuando Jaume volvió a viajar a Turquía para continuar con las grabaciones de “El poder del Amor 2″.

Sin embargo, la presentadora y actriz le dijo a Reynaldo Vásquez del programa “Calientitos TV”, que Allan se fue de nuevo de viaje con su pareja, Gabriela Guerrero, y que no canceló las facturas que tiene pendiente para la manutención del hijo de ambos. Se conoció que el empresario y su novia se fueron a Tulum, donde gastaron $1.600 por día.