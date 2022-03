Guns N’ Roses descola a Ecuador de su gira en Sudamérica

La reconocida banda de hard rock Guns N’ Roses anunció que este 2022 volverá a Sudamérica, pero no tomaron en cuenta a Ecuador. Los interpretes de Welcome to the Jungle estarán dando un show en Brasil, Argentina, Uruguay, Chile y Perú.

La banda anunció en sus redes sociales cuándo se presentarán y la fecha de la venta de entradas. La primera ciudad que acogerá a los estadounidenses que tendrá a Slash y Axl Rose como grandes pilares, será Río de Janeiro.

Fechas de presentación

Rock In Rio: septiembre 08 del 2022

Buenos Aires: septiembre 30

Montevideo: octubre 02

Santiago: octubre 05

Lima: octubre 8

La venta de las entradas al publico arrancará desde el 23 y 24 de marzo, según el país.

¿Qué pasó en Ecuador?

En 2019, la agrupación estadounidense Guns N’ Roses anunciaba su gira de conciertos y Ecuador estaba en la lista. Su show se iba a realizar en Quito el sábado 21 de marzo del 2020. Sin embargo se postergó y luego se canceló por la pandemia del COVID-19.

Luis Fernando Garzón, vocero del grupo de perjudicados, en una entrevista con este medio, mencionó que hasta el día de hoy no les han devuelto el valor del boleto y y no hay solución.

Para conocer las opciones que dio la empresa has click aquí