¿Por qué los científicos han alertado sobre el NeoCoV, un tipo de coronavirus detectado en murciélagos?

Desde hace quince días aproximadamente se conoció el estudio realizado por científicos de Wuhan -publicado en el sitio bioRxiv- que alertó a científicos sobre el NeoCoV. Este en realidad no es una nueva variante del coronavirus que ha causado la pandemia mundial. Más bien deriva más bien de un tipo diferente de coronavirus relacionado con el Mers-CoV (síndrome respiratorio de Oriente Medio).

“Es una alarma, pero no tan necesaria. Se emitió la alerta para advertir a la población mundial pero en este momento no es que algo pueda salir de ello. El NeoCoV es un virus ya existente desde 2013 y se detectó en murciélagos de Sudáfrica, y por tanto no es transmisible a los humanos. Tiene similitud con el Mers-CoV pero no lo es”, aclaró el médico intensivista, Alberto Campodónico quien llamó a la ciudadanía a no caer en pánico.

Campodónico coincide con la explicación del científico y expresidente de la Asociación Médica India, Rajeev Jayadevan, quien detalló en su cuenta de Twitter que el NeoCoV usa el receptor ACE del murciélago en lugar del receptor DPP4 (que el Mers- CoV usaba para ingresar a las células humanas). “El receptor ACE del murciélago es diferente del receptor ACE humano, pero con con algunas similitudes. Son especulaciones si el virus encaje en los humanos. Por tal motivo, llamó a no alarmarse”, dijo en ese momento.

“Para que el NeoCoV ingrese a los humanos tendría que transformarse mucho o tener la llave adecuada para poder ingresar a nuestro organismo. Este virus lleva existiendo muchos años y no ha sucedido . Pero las conjeturas recientes se han dado porque el Sars-CoV-2 habría pasado de murciélagos a humanos, según refieren algunas investigaciones y piensas que esta zoonosis ocurrirá con el NeoCoV”, asegura el doctor Campodónico.

La recomendación del médico intensivista es mantener el sistema inmunológico reforzado como una medida de precaución ante cualquier virus de tipo respiratorio. “Creo que también habría que investigar a profundidad el contexto del referido estudio sobre el NeoCoV y no proporcionar información a las personas errada o alarmante y menos sin una base aparente”, subrayó.

Señaló que el mismo escenario de alarma ocurrió con el linaje ómicron BA.2. “Las personas decían ‘¡Es peor este Ómicron 2!’. Este linaje circula desde diciembre (...) Pero no es que hay más moralidad ni algo extraordinario que llame la atención”, aclaró.

No hay casos confirmados de NeoCoV

Campodómico, en ese sentido, reiteró que de momento no hay casos confirmados de NeoCoV y que no hay manera que este virus se transmita hacia los humanos porque no hay compatibilidad de receptores.

“No hay probabilidades que haya una nueva pandemia por NeoCoV, que realmente no es nuevo; existe hace años pero es propio de animales. De resto son solo conjeturas”, cerró el doctor.

¿Por qué tanta alarma por NeoCoV?

A juicio de Campodónico se dio esta alerta por NeoCoV ya que en Wuhan se originó el Sars-CoV-2 mediante una zoonosis, y “los científicos quieren estar preparados ante una nueva pandemia”.