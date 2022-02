“En la madrugada escuché que rompía los vidrios de la ventana”, el relato de una vecina del suicida del piso 17

A las 05:00 am el fuerte sonido de chasquidos de vidrio despertó a varios vecinos del piso 17 del edificio de Puerto Santa Ana desde donde se lanzó un hombre la mañana de este martes 1 de febrero, muriendo al instante.

Vecinos del ciudadano, de nacionalidad venezolana, han relatado a los Bomberos de Guayaquil que a las 05:00 se levantaron, porque empezaron a escuchar el chisquido de los vidrios de la ventana.

“Me asomé con prudencia y me di cuenta que alguien estaba rompiendo los vidrios de la ventana en un piso de arriba. Me llamó la atención por la hora y porque no se veían a trabajadores, pero me volví a acostar. Cerca de las siete de la mañana volví a despertar y ya me encuentro con todo lo que estaba pasando, que lamentable. En lo personal no lo conocía ni había compartido con el señor, pero según los guardias se lo veía un tipo normal”, cuenta una de las señoras que también vive en el edificio residencial.

Lo que hallaron en el apartamento del piso 17 desde donde se lanzó el hombre en Puerto Santa Anahttps://t.co/g5RtuhKKQD — Metro Ecuador (@MetroEcuador) February 1, 2022

El hermano del ciudadano que se suicidó también ha comentado a los Bomberos que él estaba muy alterado. “Estuvo leyendo la Biblia desde la madrugada. Estuvo preparándose para morir”, lamentó el hombre, a quien los Bomberos encontraron encerrado en el dormitorio asustado al mismo tiempo que el ciudadano que suicidó estaba en la ventana diciendo que se iba a lanzar, tiempo después cumplió con lo que decía y, se lanzó desde el piso 17.

“No pidió nada. Solo aceptó beber agua”, comentaron los psicólogos que fueron llevados por los Bomberos hasta la habitación donde estaba el hombre.

Otros vecinos también han comentado que el ciudadano era tranquilo.

Operación de rescate se preparó desde la terraza

Un grupo de rescatistas de Bomberos Guayaquil llegaron al edificio de Puerto Santa Ana con personal experto en psicología, el objetivo persuadir al ciudadano extranjero de no lanzarse.

Cerca de las 10:00 am se alistaba una operación policial para descender por la parte externa del edificio y empujarlo hacia adentro, pero lamentablemente cuando el hombre se percató que los rescatistas estaban en la parte de arriba, se lanzó desde el piso 17.