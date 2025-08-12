Mhoni Vidente desvela el significado de la conjunción de Lucifer: tendrá lugar este mes

Mhoni Vidente ofreció sus pronósticos para la segunda mitad de agosto, señalando que después del 11 de agosto se producirá un acontecimiento que, según sus predicciones, representará un cambio significativo para la humanidad: la alineación de seis planetas junto con la Tierra. Este fenómeno ha sido denominado por ella como la alineación de Lucifer.

PUBLICIDAD

Según Mhoni, esta alineación astrológica, que ya se ha presentado en 2025 en dos ocasiones, el 21 de enero y el 28 de febrero, se relaciona con una “guerra entre el bien y el mal”, derrocamientos de gobiernos, transformaciones en la conciencia colectiva y eventos naturales nunca antes vistos.

Según Mhoni, se trata de “la alineación del golpe de Estado, del cambio de conciencia, de la elevación espiritual del ser humano”. Además, reveló las repercusiones de esta alineación de Lucifer.

Sismos y huracanes históricos

Mhoni Vidente anticipa que después del 11 de agosto podría ocurrir un terremoto de magnitud entre 8.9 y 9.2 en el Caribe, en proximidades de Cuba, Islas Caimán o Jamaica. Este fenómeno tendría el potencial de provocar un tsunami que impactaría las costas de México, Centroamérica y Estados Unidos.

Además, anticipa la “formación de un huracán” de gran intensidad que se originaría en África, pasaría por el Caribe, llegaría a Cancún y continuaría su trayectoria hacia Texas. Asimismo, menciona aperturas en el lecho marino, emanación de lava y alteraciones en la geografía del mundo.

Impacto político internacional

En el ámbito geopolítico, Mhoni predice que Nicolás Maduro podría enfrentarse a la traición de quienes lo rodean en el poder en Venezuela, lo que llevaría al colapso del régimen chavista. En Colombia, prevé que Estados Unidos impondrá sanciones y ejercerá presión sobre el presidente Gustavo Petro, lo cual podría conducir a que termine su mandato antes de tiempo.

Se anticipa también un renacimiento tanto económico como político en Perú, un giro gubernamental hacia la derecha en Bolivia y conflictos políticos en Argentina en oposición a Javier Milei, a pesar de mantener una estabilidad en la economía.

PUBLICIDAD

México y la era Trump

De acuerdo con la astróloga, México comenzará un periodo de “mejoría” con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reforzará la relación con Estados Unidos en temas económicos, de seguridad y en el control de las fronteras.

Respecto a Estados Unidos, se anticipa que Donald Trump seguirá aplicando su enfoque estricto en asuntos de comercio y migración, buscando renegociar el T-MEC para eliminar a Canadá e incorporar a Argentina.

Advertencia para el futuro

Según Mhoni, la humanidad corre el riesgo de dirigirse hacia su propia destrucción si no toma medidas para cambiar de dirección. Afirma que entre los años 2031 y 2066 se enfrentarán grandes catástrofes a nivel global. Además, predice la llegada de un nuevo Mesías o profeta que dará inicio a una nueva era espiritual.

“Este 11 de agosto va a marcar completamente la historia de la humanidad”, finalizó.