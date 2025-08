Mhoni Vidente: horóscopos de agosto

Con la llegada de Agosto, Mhoni Vidente te dice en sus horóscopos de este mes cuáles son los colores que te ayudarán a conseguir prosperidad y abundancia, solo debes invocar al universo para que la buena energía te cobije.

PUBLICIDAD

Mhoni Vidente te revela también con qué signos tendrás la mejor compatibilidad para la amistad, emprender un negocio y encontrar el amor con el que caminarás junto para vivir estupendos momentos.

Descubre también cuáles son los mejores días de agosto en que el poder divino te ayudará a tener mejores resultados en tu trabajo o en la escuela.

Aries, horóscopo de Mhoni Vidente Marzo 21 - Abril 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Tendrás un nuevo comienzo en todo lo que realices y dejarás atrás lo negativo, especialmente ese amor tóxico que solo te quería por interés. Sales de viaje con tu pareja, pero trata de no discutir por discutir y de calmar tu mal carácter. Te buscan del extranjero con un nuevo proyecto laboral. Recibes un premio grande en la lotería o juegos de azar. En agosto, tu carta del tarot es “El Sol”, por lo que será un mes para que te reinventes y dejes a un lado las indecisiones, deberás mantener una mentalidad fuerte y crear nuevos caminos laborales, sobre todo porque este mes del infinito te llenará de sorpresas económicas. Tus días mágicos serán 01, 03, 04, 06, 12, 13, 20, 21, 25 y 31 de agosto. Tus colores de la buena suerte son el verde y el naranja; tus números de la lotería con siete golpes de suerte son 07, 19 y 48, tu mejor día de la semana es el viernes, y tu punto débil el riñón, páncreas y retención de líquidos.

Tauro, horóscopo de Mhoni Vidente Abril 21-Mayo-21. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Aprende a tener tu espacio para ser más feliz. Se aproxima una cirugía médica o plástica; ten calma, todo saldrá bien. Cambias tu carro por uno más reciente. Necesitas equilibrar lo material con tu parte espiritual, así que habla con tu ángel de la guarda. Te llega una propuesta para vivir en otro país con un nuevo trabajo o te llega una invitación para viajar. En este mes del infinito, agosto, tu carta del tarot es “El Ermitaño”, lo que implica que no debes dejar para mañana lo que puedes hacer hoy, administra tu tiempo para que cumplas tus metas. Pon un negocio propio y serás más independiente económicamente, mientras controlas tus gastos para construir un patrimonio. Tus días mágicos serán 03, 04, 08, 11, 14, 21, 22, 27 y 30. Tu punto débil son las hormonas, quistes o próstata; tu mejor día es el martes; tus colores de la suerte son el rojo y el blanco; tus números de la lotería 04, 20 y 21, y tus signos compatibles para el amor Capricornio, Escorpión y Acuario.

Géminis, horóscopo de Mhoni Vidente Mayo 22 - Junio 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Recibes una invitación de viaje con tu pareja o familia. Hazte un chequeo hormonal y cuida tu salud sexual. Evita ser víctima de fraudes, analiza antes de firmar o tramitar cualquier cosa. En el mes de agosto, tu carta del tarot es “El Loco”, significa que es momento de que madures y pienses en tu propósito de vida, pues tu motivación es dejar un legado. Te llegarán nuevas oportunidades laborales. Tus días mágicos son 01, 05, 07, 11, 16, 17, 21, 24, 30 y 31. Como signo dual, controla tus vicios y relaciones tóxicas para evitar la depresión. Un embarazo familiar te dará felicidad. Tus números mágicos son 03, 12 y 16; tus colores el azul y el amarillo; tu punto débil los huesos y cadera, así que cuídate de las caídas; tus signos compatibles para el amor son Aries, Acuario y Libra, y tu mejor día es el miércoles. Cuídate de envidias y malas energías usando perfume y algo de plata. Recibirás una gratificación económica que te permitirá empezar a ahorrar.

Cáncer, horóscopos de Mhoni Vidente Junio 21 - Julio 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Agosto será un mes para que eches raíces de abundancia. Considera estudiar en el extranjero, por lo que te postulas a una beca universitaria. Olvida esa pareja que te hacía daño y abre la puerta a nuevos amores compatibles, tu signo tiene una gran memoria pero tiende al rencor, así que deja el pasado y sé tenaz como el cangrejo para que alcances el éxito. Es un mes de agradables sorpresas, tus días mágicos serán 01, 02, 05, 09, 14, 18, 21, 23, 25 y 31, en los que resolverás situaciones legales a tu favor y todo se arreglará. Tu carta del tarot es “La Estrella”, que te señala un mes de éxito rotundo, pero no seas tan confiado y no compartas tus planes para evitar energías negativas. Será un mes de viajes y diversión, vive el presente. Tus números de la lotería son 09, 23 y 27; tus colores el rojo y el amarillo; tus signos compatibles son Piscis, Escorpión y Capricornio, y tu mejor día de la semana es el martes. Cuida tu salud, tu punto débil son los problemas virales.

PUBLICIDAD

Signo Leo

Organiza tu tiempo para que cumplas tus compromisos. Tu signo es apasionado y territorial, lo que te vuelve infiel por naturaleza, así que aprende a controlar ese defecto y elige a una persona para compartir el amor. A los Leo casados les llegará un nuevo miembro a la familia. No pelees tanto con tu familia o pareja. Recibirás un regalo inesperado. Disfruta tus bendiciones, especialmente durante tu cumpleaños. Este agosto, tus días mágicos son 01, 03, 06, 08, 13, 17, 21, 25, 27 y 31. Es tu mes de suerte, tu carta del tarot es “El Diablo”, la cual te anuncia que el dinero por lotería y negocios llegará con fuerza; no tengas miedo de cambiar de trabajo o iniciar un negocio propio, te va a ir muy bien y mejorará tu economía muy pronto. Tus colores mágicos son el rojo y el blanco, tu punto débil el riñón o páncreas; tus números de la lotería 13, 24 y 61; tu mejor día es el viernes, y tus signos compatibles para el amor son Tauro, Aries y Sagitario. Haz más ejercicio.

Virgo, horóscopo de Mhoni Vidente. Agosto 23 - Septiembre 22 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

No prestes dinero, podrías perder tu buena suerte, y tampoco prestes atención a críticas, sigue siendo auténtico. Los casados deben tener paciencia con su familia. Mes de muchos viajes y personas importantes. Tendrás una fuerte ayuda espiritual. Tu carta del tarot es “El Mundo”, así que este agosto será de grandes sorpresas, te llegará una nueva oportunidad laboral mejor pagada que te permitirá hacer todos los pagos pendientes para que sanes tu economía. Tus días mágicos serán 01, 03, 05, 08, 12, 15, 20, 22, 27 y 31. Tu punto débil es la depresión y ansiedad, así que haz ejercicio; tus colores son el verde y el blanco; tus números mágicos son 10, 27 y 28; tu mejor día de la semana, el lunes, y tus signos compatibles Capricornio, Aries y Géminis. Visita el mar para atraer la buena suerte. Este mes te hacen una posible propuesta de matrimonio y cerrarás ciclos amorosos y comenzarás una relación más estable, pero ojo, no puedes pedir amor donde nunca lo hubo, esa relación ya pasó: comienza de nuevo.

Signo Libra

Un amigo te buscará para pedirte ayuda con su divorcio, sé un buen confidente, pero no cargues con su problema; de hecho, no cargues con problemas ajenos, ni intentes resolverle la vida a los que te rodean. Tus días mágicos este mes serán 01, 02, 07, 08, 11, 13, 17, 20, 22, 24 y 31. Tu carta del tarot es “El Mago”, la cual te anuncia un periodo de bendiciones y nuevas aventuras. Es momento para que emprendas ese negocio que tienes en mente, las energías positivas te rodearán. Este mes tus números mágicos son 01, 05, 33 y tendrás un golpe de suerte con la compra de una casa, algo que te hará progresar. Si estás casado, ten cuidado con los pleitos por celos, recuerda que la comunicación es clave. Si estás soltero, te invitan a un viaje, aprovecha para conocer a alguien. El azul y el plata serán tus colores aliados; Sagitario, Acuario y Géminis serán tus mejores compañeros, y los jueves serán para resolver cualquier asunto importante.

Escorpión, horóscopos de Mhoni Vidente Octubre 23 - Noviembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Ya no estés celoso de tu pareja, recuerda que la base de cualquier relación es la confianza; cambia esa actitud y verás que todo mejora. Es un buen mes para que regreses a estudiar una carrera universitaria. Te tocó la carta “La Rueda de la Fortuna”, significa que la estabilidad y crecimiento económico reinarán tu vida. No te dejes manipular por personas que no te quieren bien, tu signo es muy bondadoso y te cuesta decir que no, pero es tiempo de que te quites esas energías negativas. El universo te está preparando para conocer nuevos rumbos. No tengas miedo a los nuevos retos, porque este mes te dice que el infinito es un nuevo comienzo para ti. Sal a hacer ejercicio y no dejes que la dieta se te escape de las manos, porque tu signo tiende a subir de peso rápido. El verde y naranja serán tus colores de la suerte, úsalos para atraer abundancia y creatividad; Cáncer, Géminis y Piscis serán tus mejores compañeros, y tus números mágicos son 06, 14 y 35. La magia se re presentará este mes los días 01, 03, 07, 09, 15, 17, 20, 24, 25 y 31.

Sagitario, horóscopos de Mhoni Vidente Noviembre 22 - Diciembre 21 (Fernanda Villanueva / Publimetro )

Tu carta del tarot “As de Bastos” te anuncia que agosto será de abundancia y crecimiento para ti, es momento de que madures y crezcas en lo profesional. Enfócate en tus proyectos, porque se te darán sin problemas. En el amor, te verás envuelto en una situación de rompimiento, pero no te preocupes. Lo más importante en una relación es que te sientas feliz, y si ya no estás bien, lo mejor es que te retires con dignidad. Si estás casado, trata de no pelear y ten más confianza en tu pareja. El rojo y naranja serán tus colores de la suerte, porque elevan tu pasión y energía positiva; la suerte te llegará con los números 11, 25 y 46, y el martes será tu día para resolver cualquier asunto importante. Sabrás que alguien que quieres mucho se va a vivir fuera del país. No prestes dinero para que no te roben la buena suerte, sé inteligente con tus finanzas. Tus días mágicos este mes serán 03, 04, 09, 11, 14, 19, 20, 21, 25, 30 y 31.

Capricornio, horóscopos de Mhoni Vidente Diciembre 22 - Enero 20. (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Considera tomar terapia para el control de la ira, te ayudará mucho a estar en paz, no dejes que los celos o desconfianza arruinen lo que han construido. Este mes tendrás muchas fiestas, solo ten cuidado con el alcohol. Tus días mágicos serán 01, 03, 06, 07, 09, 15, 21, 23, 26, 30 y 31. La carta del tarot que te tocó es “El Emperador”, la cual te anuncia nuevas oportunidades y estabilidad económica que te sorprenderá. Agosto te da oportunidad de emprender negocios, no dudes en invertir en un coche para que tu dinero trabaje para ti y mejore tu calidad de vida. Controla tus impulsos sexuales, recuerda que la fidelidad y compromiso son la base de una relación sana. Si estás soltero, sé prudente con quién te relacionas. El rojo y verde serán tus colores de la suerte; Aries, Tauro y Géminis serán tus mejores compañeros de vida, y un golpe de suerte te llegará con los números 15, 30 y 31. Recibirás una invitación por vacaciones.

Acuario

Si estás casado, este mes podrías tener un embarazo sorpresa, prepárate para una nueva bendición. Arreglas asuntos legales y será con éxito. La carta de “El Carruaje” te anuncia que vas a poder arreglar todos los asuntos pendientes que tienes, la buena suerte estará de tu lado. Es momento de que busques un trabajo mejor pagado, uno donde te valoren por el gran profesional que eres, no te conformes con menos. Tus días mágicos de agosto serán 02, 05, 08, 10, 15, 20, 22, 24, 28 y 31. Tendrás la oportunidad de comprar una casa, pero te recomiendo no platicarlo mucho, evita las envidias y el mal de ojo, mantén tus planes en secreto hasta que se hagan realidad. El rojo y naranja serán tus colores de la suerte, úsalos para atraer la pasión y la energía positiva; tus signos compatibles son Sagitario, Tauro y Géminis; tu día mágico es el martes, y tus números mágicos serán 08, 29 y 38.

Piscis, horóscopos de Mhoni Vidente Febrero 19 - Marzo 20 (Fernanda Villanueva / Publimetro)

Este primer día de agosto, ponte un listón rojo amarrado con tres nudos en el tobillo izquierdo y enciende una veladora blanca, con eso estarás bien protegido de todas las energías negativas. Leo, Cáncer y Escorpión serán tus mejores compañeros; el naranja y azul serán tus colores de la suerte, y tu carta del tarot, “As de Oros” te anuncia un mes lleno de progreso en cuestiones económicas, por lo que es el momento perfecto para que hagas un plan de trabajo y te enfoques en tus finanzas, verás cómo la prosperidad llega a tu vida. Te reinventas en todos los sentidos, te aplicarás en dieta y ejercicio, recuerda que tu signo es el más vanidoso, siempre buscarás verte y sentirte de la mejor forma, pero cuídate del mal de ojo de personas que trabajan contigo, tu profesionalismo y carisma les duele mucho a los demás. No saques nada a crédito, debes tener cuidado con tu dinero. us números mágicos son 22, 26 y 38.