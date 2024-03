¡Revisa tu suerte! Mhoni Vidente y sus predicciones para cada signo en la semana del 4 al 8 de marzo

Llegó marzo y con el un nuevo mar de oportunidades. Para comenzar con buen pie, te traemos las predicciones de la tarotista más famosa de las celebridades y de la audiencia, Mhoni Vidente, quien ya adelantó lo que podría esperar cada signo para esta segunda semana del tercer mes del año.

ARIES

Una semana tensa en cuestiones laborales, vendrán situaciones estresantes y exigentes con relación a la demanda de trabajo. Piensa antes de hablar y responder, no todas las personas tienen la misma disposición y debes saber separar. Hay que prestarle atención a los hábitos y quizá modificar algunos, quizá es hora de dar una actualización del look. No todo es malo, hay un dinero extra que no esperaban. Hablan con gente importante para firmar un contrato.

TAURO

Llegan los buenos tiempos, marzo te sonríe, disfruta de tu tranquilidad. Los problemas del pasado comienzan a desaparecer, dejas atrás cargas. Habrá una gran demanda de trabajo y será un excelente momento para reinventarse. Capacítense más. Cuiden su casa y su familia, Buen momento para empezar a vivir en pareja.

GÉMINIS

Das un giro a tu vida y comienzas a brillar, reinicias el tiempo a tu favor, será una semana de éxito, de sentirse mejor. En el trabajo habrá más de una reunión, sin embargo, tu labor será reconocida, no bajes la guardia y perseverarás. Trata de alejarte de los rumores y los chismes, aprende a reconocer a quienes te rodean y aléjate de personas que no los quieren ver felices y están cerca. Llega una nueva iluminación esta semana. Crecimiento económico.

CÁNCER

Semana llena de juntas laborales, toma aire y prepárate para momentos de pesadez mental, habrán diferencias con algunos compañeros de trabajo o estudios. Ignora los malos comentarios y las opiniones ajenas. Es hora de asumir los problemas, sean más maduros. Habrá visitas, llegan familiares desde afuera a su casa o saben de alguien que está enfermo y ayudarán. Llega dinero, la abundancia, el crecimiento y la estabilidad. Nuevas miras laborales. Si están en pareja: embarazo en puerta.

LEO

Es momento de enfocarte en ti, darte prioridad. Dinero fácil y rápido les llega a manos llenas. Abran los ojos y Cuídense de energías oscuras o de la gente tóxica que los rodea. Los envidian mucho: no se dejen manipular. Es tiempo de crecer y hacer cosas nuevas. Traten de invertir bien. Traten de moverse y de conectar con gente importante. Vendan y compren cosas; inicien negocios.

VIRGO

Una tiempo para compartir , querer y dejarse querer, de hacer relaciones públicas; de contratar gente nueva; o de comunicarse con compañeros de otros trabajos de la escuela en el pasado. Llegan amores nuevos e inesperados. Eviten los amores prohibidos sin estabilidad emocional. Piensen en formar un patrimonio y crecer económicamente. Tengan más fuerza y poder: recuperen ánimos, quítense problemas para empezar a crecer.

LIBRA

Es momento de hacer maletas, prepara el equipaje, cambiarás de aire. Conocen gente importante. La semana laboral estará cargada de pendientes. Nuevo proyecto laboral. éxito en exámenes. Cómprense ropa o zapatos nuevos; cambien su look para atraer gente joven que les inyecte energía positiva. Alguien de afuera les ofrece un proyecto que les traerá dinero: acéptenlo. Purificación de cuerpo, alma y espíritu. Aléjense de lo negativo; no hablen demás y reserven sus opiniones.

ESCORPIO

Calma, no pasa nada. Muy buen semana en lo laboral. Reconocimiento que esperaban. Les ofrecen un trabajo mejor o un puesto que esperaban. Resuelven un tema legal a su favor. Conocen gente nueva: fíjense muy bien quiénes son para evitar envidias o traiciones. Sean más humanos y no tan impulsivos o “enojones” con su familia.

SAGITARIO

Fuertes, determinantes, impulsivos, acelerados y tenaces: por esto son únicos. Se reinventan después de cada caída. Reuniones laborales y estabilidad económica. Esta semana tendrán mucho trabajo con gente importante para hacer proyectos nuevos. Se les dará el negocio a manos llenas. Tiempo de creer en ustedes y crear cosas para tener un futuro prometedor. Si algo no funciona, déjenlo y cambien. Tiempos de tomar decisiones sobre lo que necesitan para ser felices.

CAPRICORNIO

Es momento de empezar a formar algo para ustedes; de ver al futuro; de saber que están creciendo económicamente. Cuídense de problemas del pasado y de chismes o intrigas de gente que los rodea. Reuniones laborales para cambios de puesto. Semana de mucho estudio. Cuiden sus pertenencias. Viaje rápido. Traen iluminación, son líderes naturales. Dejen los vicios y mejoren sus hábitos.

ACUARIO

Son grandes deportistas y relacionistas públicos pero tardan en conseguir cosas por su desidia y falta de decisión. Semana de salir adelante; de mucho trabajo y estrés. Pero salen bien de todo. Cuídense de las mentiras y no mientan: es mejor no decir nada. Cuídense de intrigas y de quien les puede hacer daño. Cualquier ritual les funcionará mucho más esta semana. Estén en contacto con la naturaleza para quitarse todo lo negativo. Lo que se fue no va a volver. Cuídense de chismes.

PISCIS

Festéjense, cómprense algo nuevo y disfruten de su vida y su dinero. Sean felices. Todo lo que esperaban se cumplirá; todo lo que necesiten tener les llegará. Reunión laboral importante para subirlos de puesto. Los busca un amor del pasado. Caminen: así se comunicarán con su ángel de la guarda o con Dios y tendrán revelaciones para despejar la mente. Sorpresa laboral. que los ayudará a crecer más económicamente.