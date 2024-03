¿Mhoni Vidente volvió a acertar? La Bichota llora en pleno concierto tras nuevo percance, esto fue lo que le pasó

Le llueve sobre mojado, Carolina Giraldo también conocida como ´Karol G´ parece estar viviendo una de las peores malas rachas energéticas en su vida, a tan solo unas pocas horas de darse a conocer el aterrizaje de emergencia de su avión, la colombiana vivió una nueva eventualidad que le sacó lágrimas en pleno concierto.

La ´Bichota´ se encontraba realizando una presentación en Guatemala, cuando tomó una pausa para dirigirse a su público y así explicarles lo que estaba sucediendo, los generadores de energía del escenario se dañaron dejando el show de la colombiana básicamente a medias, lo que hizo que Karol G no pudiese aguantar el sentimiento y se quebrara.

“Nos fuimos allá atrás, porque se murieron los generadores de la energía de todo el escenario. No sé que esté pasando energéticamente, pero sea lo que sea que esté pasando, no me voy a dejar. Ustedes vinieron a ver mi show y lo vamos a hacer”, dijo con la voz quebrada la intérprete de ´Amargura´, quien no tardó en recibir la ovación de apoyo por parte del público.

¿Se trata de brujería?

Tras lo ocurrido con el desperfecto del avión de ´Karol G´ salieron a relucir unas declaraciones dadas por la tarotista más famosa de las celebridades, Mhoni Vidente, quien en octubre de 2023, realizó unas predicciones para la artista colombiana, asegurando que debía cuidarse.

“La que está embrujada y corre peligro es Karol G va a venir a México y está pasando por una situación que es una santería muy fuerte, que ella se tiene que cuidar en el avión, se tiene que cuidar de los accidentes y de las brujerías”, señaló en dicha ocasión la vidente.

La pitonisa explicó que el Diablo estaría rondando a la cantante: “Karol G te tienes que cuidar es una alerta por que el Diablo está detrás de ti, cuídate de los accidentes, del avión, te quieren ver triste e infeliz”, expresó.