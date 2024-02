¿Si pido la visa americana en grupo familiar tengo más posibilidades que me la aprueben?

Muchas personas sueñan con viajar a Estados Unidos, ya sea de vacaciones, estudiar, mejorar su inglés, encontrar el amor o básicamente migrar y buscar una mejor calidad de vida a la que tienen en su país de origen. Para ello, hay quienes optan por solicitar la visa americana en grupo familiar con la creencia que así tendrán más posibilidades de su aprobación.

El excónsul Brent Hanson, a través de una entrevista en el canal de YouTube ‘Doble G’, reveló qué tan cierto es que si se realiza el trámite en conjunto con el núcleo familiar.

“Entre más rápido podamos hacer una entrevista, mejor. Entonces, si yo veo a dos padres de una niña que ya tienen visa, yo no estoy preocupado porque la familia ya tiene visa y la está usando, así que no me preocupa que otra persona de la familia tenga visa”.