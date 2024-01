Beneficios y diferencias entre la afiliación al IESS por relación de dependencia y voluntaria

La seguridad social es un derecho humano fundamental. Está consagrado en muchos convenios internacionales y consta dentro la Constitución ecuatoriana. Es un derecho estar protegido frente a las contingencias de la vida, como enfermedad, desempleo y vejez.

En Ecuador, el Instituto de Seguridad Social, IESS, es el ente público que administra el Seguro General Obligatorio y puede administrar las prestaciones que se financian con los aportes que realizan los afiliados:

“Si me quedo sin trabajo, puedo acceder a un seguro de desempleo que me permita mantenerme mientras consigo trabajo; si envejezco, voy a poder cobrar una pensión que me permita vivir en los últimos años; en caso de enfermedad o accidente laboral, puedo gozar de atención médica o una indemnización o pensión por accidente, enfermedad, o invalidez; además de poder acceder a préstamos hipotecarios o quirografarios, entre otros beneficios”, indicó Alexandra Valdospinos, Directora Nacional de Afiliación y Cobertura del IESS.

En el IESS existen varios tipos de afiliación, pero en este artículo abordaremos el de Trabajadores con relación de dependencia y la Afiliación al Seguro Voluntario.

Beneficios

Los beneficios en cuanto a prestaciones en salud, pensiones por vejez, invalidez, montepío, riesgos del trabajo, son similares entre trabajadores con relación de dependencia y afiliados voluntarios.

La diferencia radica en que los afiliados voluntarios no cuentan con seguro de desempleo, cesantía y préstamo quirografario.

Diferencias

La diferencia entre ambos tipos de afiliaciones está en el porcentaje de pago en la aportación. En el aporte bajo dependencia, se realiza un aporte del 20,6% del sueldo que registra el patrono, el cual se divide entre empleador y trabajador.

En el sector privado, el trabajador paga el 9,45% y el empleador el restante 11,5%. Con referencia al sueldo básico de este 2024, USD 260, el empleado aporta USD 43,47 y USD 52,9 del patrono, sumando un total de USD 96,37.

En la afiliación voluntaria, el aporte es del 17,6%. El mínimo de aporte es de USD 80,96.