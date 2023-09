Demanda a Google Maps por “llevar a su padre a la muerte”

Una familia de Carolina del Norte demandó a Google ya que la función de Maps lo llevó a conducir por un puente derrumbado y cayó unos 6 metros, aproximadamente, lo que le ocasionó la muerte.

La víctima mortal fue Philip Paxson, quien seguía la ruta que le indicaba Google Maps de vuelta a casa durante una noche de septiembre de 2022. Él salía de una fiesta por el cumpleaños 9 de su hija. Al retornar, la aplicación le mostró un camino que lo llevaba por un puente que se había derrumbado hace dos años y no contaba con señalización, de acuerdo a información de CNN sobre la demanda.

[ ¡Atrapado! Joven reveló que que descubrió infidelidad de su novio gracias a Google Maps ]

Paxson, lamentablemente cayó y se ahogó. “Durante años antes de esta tragedia, los residentes de Hickory pidieron que se arreglara la carretera o se colocaran barricadas adecuadas antes de que alguien resultara herido o muerto. Sus demandas quedaron sin respuesta”, expresó el abogado de la familia Paxson, Robert Zimmerman, en un comunicado.

También se conoce que los resientes habían hecho la advertencia a Google Maps del peligro que se corría por el puente afectado, pero seguía guiando a los conductores por dicha ruta.

Demandan a Google Maps tras la muerte de un conductor (Captura de pantalla de CNN)

En la demanda, se revela que ya había una denuncia a Google Maps por parte una mujer que hacía una petición para que se actualice el dato del puente. “Su sugerencia está siendo revisada. Gracias por compartir tus conocimientos. Le informaremos cuando se publiquen los cambios”, es el mensaje automático que habría recibido.

De acuerdo a CNN, Google expresó “su más sentido pésame a la familia Paxson”, en un comunicado enviado al medio. “Nuestro objetivo es proporcionar información de rutas precisa en los mapas, y estamos revisando esta demanda”.

“Nuestras hijas me preguntan cómo y por qué murió su papá, y me faltan palabras que puedan entender porque, como adulta, aún no puedo comprender cómo los responsables de las indicaciones del GPS, y del puente, pudieron actuar con tan poca consideración por la vida humana”, dijo la viuda de Paxson.