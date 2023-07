¡Atrapado! Joven reveló que que descubrió infidelidad de su novio gracias a Google Maps

La infidelidad es una de las cosas que no están socialmente aceptadas, debido a que siempre en las relaciones donde sucede a esto, una persona sale lastimada y con daños psicológicos. Asimismo, se rompe un pacto de lealtad que se genera entre dos personas que crearon un vínculo de confianza, donde había un pacto de ser solo dos en un proceso de construcción de pareja. Este tema es uno de los que generan controversia y capta la atención de las y los internautas. Es así que recientemente, llamó la atención la historia una joven que, por medio de la plataforma TikTok, contó que descubrió la infidelidad de su novio gracias a Google Maps.

La joven Sofía Rosales, que tiene como usuario de la red social china a la cuenta @soofia.rosales, narró los hechos sobre cómo su novio le puso los cachos y dejó la evidencia en dicha aplicación.

En el video publicado cuenta que su compañero le contó sobre un restaurante donde comió un rico postre, por lo que le dijo que deberían juntos probarlo. Sofía quiso aprovechar la ocasión para sorprenderlo; sin embargo, la que resultó sorprendida fue ella.

Joven se dio cuenta de infidelidad de su novio gracias a Google Maps

Gracias a Google Maps descubrió los cachos

Resulta que la joven quería darle un gran gesto a su novio, por lo que no quería preguntarle donde era la ubicación. Tomó la decisión de utilizar Google Maps para lograr dar con la repostería.

Cuando encontró a la dirección del establecimiento, se dirigió a la parte donde los usuarios reseñan y dan sus opiniones acerca del lugar. Fue ahí donde encontró la evidencia de que no era la única en la vida de su novio.

Pues encontró la fotografía de su enamorado y esto la llevó a seguir indagando. “Yo dije vamos a ver las opiniones, qué tal si no me gusta la comida y me puse a verlas, en eso me encuentro la foto que él me había mandado y yo dije ‘¡ah caray!’ Entonces me meto exactamente al día que la habían publicado y era exactamente un mes atrás y él y yo llevábamos más de un año”, aseguró.

Su novio escribió que fue a dicho lugar con su novia hace poco y le gustó. Adicional a eso había otras fotografías donde él estaba besándose con otra persona, lo que le rompió el corazón y le llevó a contar la anécdota por medio de las redes sociales, donde los internautas no dudaron en reaccionar al clip.