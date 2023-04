Inteligencia Artificial recrea la erupción del Cotopaxi de 1877

En un proyecto interno de producción conjunta científico visual, el Municipio de Quito desarrolló un cortometraje que recrea mediante Inteligencia Artificial, basado en textos de la época, la erupción del volcán Cotopaxi de 1877.

Para la realización de este proyecto se investigaron escritos históricos de diferentes autores que recogieron detalles sobre la erupción del Cotopaxi, ocurrida el 26 de junio de 1877.

Entre ellos figura el libro Travels Amongst the Great Andes of the Equator (Viajes a través de los majestuosos Andes del Ecuador) de Edward Whymper, basado en su periplo que finalizó en 1879; también, la Memoria sobre el Cotopaxi y su última erupción, editado en 1878, del científico Teodoro Wolf, quien ascendió al Cotopaxi dos meses después de los sucesos, para realizar observaciones científicas.

Además, el Boletín del Observatorio Astronómico de Quito. vol 01 – No. 01, editado en 1878, de Juan B. Menten, director del Observatorio en ese tiempo y la Relación sobre la erupción del Cotopaxi acaecida el día 26 de junio de 1877, de Luis Sodiro.

Con estos documentos históricos se construyó un audiovisual utilizando tecnología basada en inteligencia artificial para generar imágenes que se acerquen a las descripciones de los textos.

Mire el video aquí

Para lograr este objetivo, se emplearon diversas aplicaciones como Midjourney, Bing Image Creator, Kaiber, DALL·E 2, Adobe Firefly, Canva, PicassoIA, entre otros. Cada cuadro fue transformado y adecuado a video por la Secretaría de Comunicación del Municipio de Quito, encargados de etalonar (proceso de color), ajustar, montar y adaptar las imágenes generadas por estas aplicaciones a las realidades de la narración histórica. Cabe destacar que todas las ilustraciones fueron supervisadas y aprobadas por geógrafos, vulcanólogos e historiadores.

El proyecto fue encabezado en la parte científica por Hugo Yepes, exdirector del Instituto Geofísico de la Politécnica Nacional; y en la producción, por la Secretaría de Comunicación.

El uso de inteligencia artificial en este proyecto modela un posible escenario que podría haber vivido la sociedad decimonónica, del país. Este producto permitirá crear conciencia social para la prevención.