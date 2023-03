“Esas no son formas de educar”: El estricto método que usa Georgina Rodríguez para disciplinar a sus hijos

La empresaria y modelo Georgina Rodríguez, esposa de Cristiano Ronaldo en la actualidad, desató las redes sociales con una confesión que realizó en el famoso programa español ‘El Hormiguero’ sobre la manera de educar a sus hijos que pareció molestar a muchos de sus seguidores.

Para ser la primera entrevista de la influencer en el canal, se desenvolvió bien y segura de ella misma. Junto al conductor Pablo Motos, toparon algunos temas de su vida privada que desencadenó una ola de críticas hacia la esposa del “Bicho”.

¿Qué método usa?

Georgina Rodríguez en el programa anunció que su método para que sus 6 pequeños valoren los alimentos, era poner algunos videos que según se especula en redes afectarían psicológicamente a los niños.

“Les digo que la comida no se deja y que si no se los comen en ese momento, será para merendar. A veces les pongo videos de niños que no tienen comida y les digo que eso es lo que les puede pasar”, expreso la modelo.

ℹ️ GEORGINA



Porque anoche estuvo en 'El Hormiguero' Georgina Rodríguez, pareja de Cristiano Ronaldo, y sus declaraciones están generando miles de comentarios pic.twitter.com/JNnD99s4or — explicando TTs (@ExplicandoTTe) March 23, 2023

Agregó que en su caso cuando era pequeña, su mamá le sabía hacer algo parecido. Cuando ella no deseaba comer, le solía decir que no podría levantarse de la mesa si es que no se acababa todo.

“Mi madre me decía, ‘no te levantes hasta que te lo comas’. Ahora los veo y me identifico mucho con ellos, pero es que tienen que comer” expresó en la entrevista.

Reacción del público

La forma de educar de Georgina ha enfurecido a los seguidores de la pareja y expresaron su desaprobación en redes sociales. “No lo puedo creer”; “¿Cristiano está de acuerdo con eso?”; “Esas no son formas de educar”; “¿De verdad esa educación quieren para sus hijos?”; “¿Cómo vivirán los pobres niños?”; “Si se justifica porque a ella le tocó así, ahí no es”; “Sal de ahí Cristiano”; “Una de las peores entrevistas de “El Hormiguero””, son algunas de las críticas hacia Georgina.

Georgina: "Cristiano no es nada superficial".🤷‍♀️

A mis hijos les pongo videos de "Niños q pasan hambre" cuando no quieren comer" 😤 Perdona?

"En Arabia Saudita a las mujeres se las trata muy bien" 🤬WTF!!

"Soy una privilegiada px Cristiano me eligió a mi" 🤦‍♀️Perdona?#GeorginaEH — Eli Ruiz (@EliRuiz08426911) March 22, 2023

