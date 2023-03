¡Se pasaron! Le hicieron creer que quedó 10 años en coma y esta fue la reacción del afectado

Comúnmente las bromas en redes sociales suelen generar bastantes vistas y likes en redes sociales, son maneras que han optado los creadores de contenido para generar más alcance en los usuarios. Algunas de estas suelen pasarse de la raya y esta no es la excepción.

Varios amigos se juntaron para celebrar que habían alcanzado los tres millones de suscripción en su canal de YouTube -TopNotch Idiots-. De trago en trago, Tuf Alloush quedó inconsciente de todo el alcohol que ingirió.

Los amigos del chico envés de llevarlo a su casa, planearon por 6 horas la broma perfecta. Esta consistía en hacerle creer que quedó en coma por 10 años después de sufrir un terrible accidente de tránsito.

Bromas pesadas

Cuando despertó, se topó con la sorpresa de que se encontraba en un hospital. Un doctor (falso) -Dr. Michaels- se acercó al joven y le preguntó sobre su salud, dándole detalles sobre el accidente. Posterior a eso, uno de sus amigos más cercanos entró a la habitación y le hizo algunas preguntas sobre el coma.

Todo era tan real que el amigo del afectado llevaba un maquillaje muy realista que lo hacía ver mucho más grande. Todo empezó a ponerse extraño cuando su amigo le dice a Tuf que su novia Jessica, estaba embarazada y que ahora tiene un hijo de 10 años llamado Chris y que llevaba su apellido “Alloush” .

El niño -también actor- se acercó a quien sería su “padre” con nerviosismo. Tuf estaba en ‘shock’ que solo quería llorar de tan inesperada sorpresa. Después de unos minutos se acercaron sus amigos y le preguntaron si recordaba algo sobre lo sucedido.

Broma pesada en un hospital

Mientras el joven trataba de responder, se acercó una enfermera, muy extrañado se sorprendió al ver que quien entró a la habitación era una chica Avatar. Es ahí cuando ya no pueden más de la risa y le confiesan que todo fue una broma. Al parecer no lo tomo mal pues se juntó a las carcajadas de quienes estaban a su alrededor.

Broma en hospital junto a un Avatar

Reacción de las redes

“Con esos amigos para que enemigos”; “No puedo creer que hay un Avatar jaja”; “Me enojo de por vida si me hacen eso”; “JAJAJ no puede ser”; “Pobre yo no les perdonaría nunca”; “Su carita JAJA quería llorar”.

Y tú ¿Te enojarías si te hacen una broma así? Aquí te dejamos el video completo: