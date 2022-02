Andrés, Anita y María José se pronuncian en redes sobre la final de Masterchef Ecuador

La final de Masterchef trae sentimientos encontrados para los tres cocineros que llegaron hasta esta instancia: Andrés, Anita y María José.

Los tres se han pronunciado en redes sociales y han invitado a su audiencia para estar atentos a este programa “de infarto”.

Cabe mencionar que para la final de la tercer temporada de Masterchef Ecuador se grabaron tres finales donde existen tres ganadores”, dijo la Chef Carolina Sánchez, en entrevista exclusiva con Metro Ecuador.

“Fueron unas grabaciones muy pesadas donde se grabaron tres finales, se calificaron los platos y se entregaron los premios a los concursantes, pero el verdadero ganador lo sabrá el día de la final que se transmita por Teleamazonas”, agregó la Chef Carito.

El ganador de la final de Masterchef Ecuador se conocerá hoy, desde las 21h00.

💥 ⭐¡Llegó la gran final de #MasterChefEcuador! ⭐💥 ¿Ya tienes a tu favorito? 🧐 No te lo pierdas HOY a las 9PM pic.twitter.com/9PiF2NqNm9 — Teleamazonas (@teleamazonasec) February 21, 2022

Andrés Arrata

“Quiero agradecerles a todos ustedes por su cariño, su apoyo, sus energías positivas, por sus consejos. Gracias desde lo más profundo de mi corazón”, expresó el participante, uno de los más queridos en Masterchef.

Anita Veraz

“No fue fácil llegar a la final, yo salí de casa con lágrimas por dejar a mí familia sin saber que iba a suceder 🙌🏽 ... c Esto no termina aquí, yo me fuí dejando muchos proyectos y voy a retomarlos con la bendición de Dios”, dijo la competidora, quien recordó su inicio en la competencia y cómo ha ido perseverando para llegar a la final.

María José

María José agradeció a sus seguidores por el apoyo recibido y reconocen sus logros en la cocina.

“Gracias a todas las personas que me han dado su apoyo y reconocen la verdad y gracias también a los que invierten su tiempo revisando mi perfil y descargando mensajes de amor... los amo”.