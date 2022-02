Revelación de Masterchef Ecuador: Con tres finales se elegirá al ganador

Con tan solo nueve participantes, el reality más importante de cocina en el mundo, Masterchef Ecuador, se acerca a su final y muy pronto conoceremos al ganador o ganadora de esta tercera temporada. En una entrevista exclusiva con una de las jurados del programa, la Chef Carolina Sánchez, contó que por primera vez en esta temporada se grabaron tres finales. Esto, con la finalidad de evitar los ‘spoilers’ como sucedió en la anterior temporada.

Recordemos que en la segunda temporada se filtró el nombre del ganador (Roberto Ayala) en videos en redes sociales y también debido a un error de la presentadora Érika Vélez, quien en una foto ‘sin querer’ posaba con el cheque y se podía ver el nombre del cocinero ganador.

“Esta vez se grabaron tres finales donde existen tres ganadores”, dijo la Chef ganadora de una estrella Michelin, quien ha estado en las tres temporadas del reality. “Fueron unas grabaciones muy pesadas donde se grabaron tres finales, se calificaron los platos y se entregaron los premios a los concursantes, pero el verdadero ganador lo sabrá el día de la final que se transmita por Teleamazonas”, agregó la Chef Carito.

Entrevista con la Chef Carolina Sánchez Entrevista con la Chef Carolina Sánchez de Masterchef Ecuador (Metro Ecuador)

Esto quiere decir que nadie sabe quién es el ganador de Masterchef tercera temporada: “Únicamente solo sabemos los jueces y es como un secreto de Estado”, dijo entre risas Caro Sánchez mientras la maquillaban para la producción de nuestra revista Nueva Mujer en el restaurante Ikaro en Ecuador.

Chef Carito veía a Alberta en la gran final

Cuándo se le preguntó sobre a cuál cocinero le ve con potencial de llegar a la gran final, Sánchez lamentó que Alberta no haya podido llegar a la gran final pues vio en ella mucho talento y creatividad, debido a que durante la competencia fue excelente y preparó platos deliciosos, “pero como decimos en Masterchef, el último plato es el que se juzga y por eso no pudo estar, pero no nosotros como jurados, no podemos tener favoritismos y solo debemos remitirnos a juzgar los platos, pero considero que los cocineros que están en el top 10 son muy talentosos y cualquiera puede ganar, todo dependerá del día y como puedan llevar la presión”.