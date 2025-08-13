Kike Jav cuenta cómo un colado se metió a su ‘pool party’ y hasta tuvo relaciones íntimas en el baño de la casa de sus padres

El creador de contenido, Kike Jav, reveló en una transmisión en vivo desde la plataforma Kick, un incómodo incidente ocurrido en su reciente 'pool party’. Lo que debía ser una celebración privada terminó convirtiéndose en una experiencia cargada de descontrol, colados y falta de respeto en la casa de sus padres.

Colados, descontrol y el inicio del conflicto

Según contó el también empresario, varios asistentes no invitados se infiltraron en la fiesta, a pesar de que a los invitados formales se les había indicado que no podían llevar acompañantes. “Se metió gente que no conocíamos y que no estaba invitada. Les dijimos: solo puedes venir tú, no más gente”, explicó Kike visiblemente molesto.

La situación se agravó cuando uno de los colados, a quien Kike asegura no conocer, protagonizó un acto inapropiado dentro de la vivienda. “Se metió al baño con una chica a tener relaciones sexuales. Eso ya es una falta de respeto completa. Es la casa de mis papás, no una discoteca”, señaló.

El sujeto aseguró haber sido invitado por alguien llamado ‘Said’

Durante la transmisión, Kike desmintió categóricamente que esa persona haya recibido una invitación oficial. “Yo nunca invité a alguien llamado Said. Fueron invitados contados. Ya la fiesta había terminado cuando pasó todo eso. Yo mismo fui a tocar la puerta del baño”, indicó.

Cámaras de seguridad revelan el momento

Como parte de su descargo, el influencer mostró imágenes de las cámaras de seguridad de la casa, donde se lo ve en short y con el torso desnudo sacando al colado a la fuerza. En el video también se aprecia el Mercedes-Benz que recientemente adquirió.

Kike relató que, tras ser expulsado, el individuo intentó manipular el breaker eléctrico de la casa, dejando a todos sin luz. “No solo eso, también manipuló la puerta con la intención de volver a entrar. Fue un momento muy bajo y bochornoso. Imagínense, a las 3 de la mañana lidiando con eso.”

¿Quién era la chica?

Kike aclaró que la joven involucrada en el incidente no era influencer ni parte del círculo conocido. Además, denunció que el sujeto seguía intentando forzar la entrada tras haber sido retirado, por lo que tomaron la decisión de lanzarle su billetera fuera de la casa para que se retirara de forma definitiva.

“Les dimos comida, bebidas, no cobramos entrada y aún así algunos se portaron de forma lamentable. Esto me pareció bajísimo”, finalizó Kike.

Ahora busca demandar al responsable

En su transmisión, Kike también pidió ayuda a sus seguidores para identificar plenamente al sujeto, ya que planea interponer una demanda formal por invasión a propiedad privada y otros daños. “Ya mostramos la cara”, concluyó el influencer.